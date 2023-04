Kontrolno saslušanje o dešavanjima u sektoru bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu obaviće danas kontrolno saslušanje predstavnika Vlade, tužilaštva, policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), povodom dešavanja u sektoru bezbjednosti.

Kako se navodi u sazivu za sjednicu, to parlamentarno tijelo će saslušati premijera Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića.

Na sjednici biće saslušani doskorašnji direktor Uprave policije Zoran Brđanin, vršilac direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora, Marko Kovač.

Predsjednik Odbora Milan Knežević kazao je na prethodnoj sjednici, početkom aprila, da je u bezbjednosnom sektoru “haos”.

“Jasno je da ne postoji nikakva saradnja između policije, Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog tima”, kazao je Knežević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS