Konjević: Zloupotrebe ANB ne smiju se ponoviti

Podgorica, (MINA) – Reforma bezbjednosnog sektora biće nastavljena profesionalizacijom i eliminisanjem političkog uticaja na Agenciju za nacionalnu bezbjednost (ANB), izjavio je potpredsjednik Vlade za politički sistem i ministar odbrane Raško Konjević.

On je, u intervjuu Vijestima, pohvalio Upravu policije da je napravila iskorake i kazao da treba nastaviti koordinaciju službi razmjenom informacija koja je, kako je rekao, dijelom bila narušena.

Kada su u pitanju politički pregovori u vladajućem savezu o obezbjeđivanju dvotrćinske podrške za izbore u pravosuđu i Ustavnom sudu, Konjević je kazao da ih je premijer obavijestio da se Demokratski frontF “nudi” da bude dio dvotrećinske većine u zamjenu da zadrže pojedine funkcije “po dubini”.

Prema njegovoj ocjeni, ključna je stvar dalja profesionalizacija i eliminisanje političkog uticaja.

“ANB je, vidjeli smo, bio dio ozbiljnih zloupotreba u prethodnom periodu koje su tužilački procesuirane. To je za pohvalu. I takve zloupotrebe ne smiju biti ponovljene”, kazao je Konjević.

Policija je, smatra on, napravila solidan iskorak.

“Kreirana je snažnija politička volja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. I ona je dala rezultate. S tim treba nastaviti”, poručio je Konjević.

On smstra da treba dalje jačati i koordinaciju i razmjenu informacija, koja je dijelom bila narušena.

“Politika je tu da stvori uslove i ambijent, a na institucijama je da isporučuju rezultate. Odgovornost je na njima, njihovim prvim ljudima”, rekao je Konjević.

Što se tiče pravca reformi MO, one su definisane nacionalnim strateškim dokumentima. Mnogo toga je urađeno, posebno u periodu do 2020. godine, nakon čega je došlo do određenih devijacija.

Na pitanje da li su naše bezbjednosne službe kompromitovane kod stranih partnera, on je ocijenio da su pjedine odluke i postupanje nekih institucija unutar bezbjednosnog sektora, najblaže rečeno, mogle da izazovu zabrinutost i podozrenje.

2Ne bih o tome javno govorio. Vlada je povukla određene poteze. Smijenjen je direktor ANB. Napravljene su i promjene na čelu Vojske”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, promjena je napravljena i na čelu obavještajnog dijela u Ministarstvu odbrane, ali iz drugih razloga.

“Zadatak cijelog bezbjednosnog sektora je rad u skladu s Ustavom i zakonima, u nacionalnom interesu, i jasna saradnja sa zapadnim partnerima”, rekao je Konjević.

On je kazao da su generala Zorana Lazarevića za načelnika Generalštaba preporučili 30-godišnje oficirsko iskustvo, njegova karijera u kojoj je obavljao niz važnih dužnosti.

“On je značajno doprinio reformi i transformaciji Vojske nakon obnove nezavisnosti. Očekujem da će Vojska Crne Gore, s generalom Lazarevićem na čelu, nastaviti proces modernizacije i razvoja, kao i jačanja sposobnosti za izvršavanje zadatih misija”, kazao je Konjević.

