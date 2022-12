Knežević napadnut na Aerodromu Podgorica

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) i predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, Milan Knežević, napadnut je danas na Aerodromu Podgorica.

To je portalu RTCG potvrđeno iz Demokratske narodne partije, čiji je Knežević predsjednik.

Prema saznanjima portala RTCG, jedna osoba je privedena, a Knežević se trenutno nalazi u Centru bezbjednosti Podgorica, gdje podnosi prijavu protiv počinilaca.

Ispred podgoričkog Centra bezbjednosti su funckioneri i poslanici DF-a.

Prema riječima očevidaca, Kneževića je prvo vrijeđalo nekoliko osoba, a potom su fizički nasrnuli na njega.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS