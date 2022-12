Knežević: Napad politički motivisan

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević ocijenio je da je današnji napad na njega politički motivisan.

Knežević je danas napadnut na Aerodromu Podgorica, nakon čega je u podgoričkom Centru bezbjednosti podnio prijavu protiv počinilaca.

On je ocijenio da se radi o politički motivisanom napadu, jer mladića koji ga je napao, kako je istakao, nikada prije nije vidio.

“Posebno želim da istaknem da ničim nisam isporovocirao incident nego sam maksimalno pokušao da ga izbjegnem, jer je to verbalno vrijeđanje i dobacivanje trajalo mnogo duže nego što sam ja reagovao”, kazao je Knežević novinarima ispred Centra bezbjednosti Podgorica, prenosi portal RTCG.

Knežević je rekao da je u pratnji vozača i jednog člana obezbjeđenja došao na aerodrom da sačeka suprugu koja je doputovala iz Beograda.

“Na parkingu, dok sam sjedio u automobilu, prišao je jedan mladić iz automobila cetinjskih registracija i počeo sa salvom uvreda i negativnih komentara na moj račun”, rekao je Knežević.

Kako je kazao, mladić koga nikad u životu nije vidio, niti imao kontakt sa njim.

“Nakon verbalnog napada na mene, spustio sam staklo i pitao ga kakav je problem, a on je nastavio da me vrijeđa”, rekao je Knežević novinarima ispred CB Podgorica.

Knežević je kazao da su njegov vozač i on procijenili da može doći do fizičkog kontakta i da može biti fizički ugrožen.

“Imajući u vidu da sam juče na Fejsbuku dobio prijetnju da je prava sreća što sam sam još uvijek živ jer sam neprijatelj Crne Gore i zbog toga što sam na raznim portalima targetiran kao neprijatelj Crne Gore i saradnik raznih službi”, rekao je Knežević.

On je istakao da je vozač reagovao pravovremeno i zaustavio fizički napad.

“Ja mu se zahvaljujem, jer ne znam kako se to moglo završiti”, naveo je Knežević.

