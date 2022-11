Knežević: Bezbjednosni i društveno-politički kontekst dramatičan

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosni i društveno-politički kontekst u Crnoj Gori veoma je dramatičan i ne uliva povjerenje da postoji dovoljno kapaciteta da se država izbori sa organizovanim kriminalom i švercom, ocijenio je predsjednik Odbora za odbranu i bezbjednost Milan Knežević.

On je to rekao novinarima u Skupštini, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu o aktuelnim dešavanjima u bezbjednosnom sektoru i međunarodnoj diplomatiji.

Knežević je kazao da su na sjednici čuli veoma dramatične informacije koje se odnose na predmetnu temu, posebno u dijelu šverca cigareta.

„Moj utisak, bez obzira na sve ono što je provejavalo na otvorenim sjednicama Odbora, jeste da je čitav bezbjednosni i društveno-politički kontekst veoma dramatičan i ne uliva neko spektakularno povjerenje da imamo dovoljno kapaciteta da se izborimo sa organizovanim kriminalom i švercom“, naveo je Knežević.

On je poručio da je veoma bitno da u narednom periodu Skupština, ali i Vlada, pokušaju da urade sve „ne bi li postavili neke zdravije temelje za rad ovih institucija, a kako bi rezultati bili adekvatniji i efikasniji“.

Knežević je rekao da se nada da će crnogorsko društvo uspjeti da stvori legislativu i ambijent koji bi obezbijedio adekvatniju borbu države protiv organizvanog kriminala i korupcije.

