Ključna uloga mladih u budućem razvoju države

Podgorica, (MINA) – Mladi imaju nezaobilaznu i ključnu ulogu u budućem razvoju države i evropskom putu Crne Gore, poručeno je na Forumu „Pitaj ministra!“.

Ministarstvo evropskih poslova (MEP) je, povodom obilježavanja Dana studenata, organizovalo osmi Forum „Pitaj ministra!“, u okviru projekta EU4ME.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je Forum okupio oko 60 studenata sa crnogorskih univerziteta, koji su imali priliku da razgovaraju sa ministrima evropskih poslova Maidom Gorčević, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjanom Ćulafićem, ministrom rudarstva, nafte i gasa i rukovodiocem radom Ministarstva energetike, Admirom Šahmanovićem.

„Cilj foruma je da podstakne veće učešće mladih u procesu pristupanja EU, omogućavajući studentima da razgovaraju s ministrima o važnim temama i iznesu svoje ideje i probleme“, kaže se u saopštenju.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Aleksa Bečić je, otvarajući Forum, naglasio da je značajan dijaloga sa mladima, koji su, prema njegovim riječima, ključni akteri u procesu transformacije društva i izgradnje evropske budućnosti.

„Čestitam vam Dan studenata. Vi ste snaga koja ovu zemlju vuče naprijed, i podsjetnik nama starijima da se nijedna reforma ne isplati ako ne služi vama. Danas, kroz vaše poglede, gledam budućnost koju ova zemlja može imati, ako vas ne iznevjerimo“, rekao je Bečić.

On je studentima kazao da je, ako im je iko ikada rekao da su premladi da razumiju ili da odlučuju, to bio trik i pokušaj da budu udaljeni od istine.

„A istina je da smo zatekli zemlju u kojoj su oni koji su trebali da čuvaju zakon, postali zaklon za one koji ga najviše krše. I zato vam danas govorim kao neko ko zna da se pravi preokreti ne dešavaju kad promijeniš vlast, nego kad se probudi generacija. A vi ste ta generacija“, poručio je Bečić.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević čestitala je studentima Dan studenata i poručila da ministarstvo podržava ideje i projekte koji mladima daju prostor da aktivno učestvuju u društvenim procesima.

Ona je naglasila da je važno slušati mlade, jer njihova mišljenja i kritike doprinose promjenama, te da njihov glas mora biti prisutan kada se odlučuje o važnim pitanjima.

“Proces pristupanja podrazumijeva transformaciju cijelog društva. Snažno vjerujem da su mladi ljudi, a posebno studenti, ključni pokretači promjena i nosioci novih ideja koje su od ogromnog značaja za našu budućnost“, rekla je Gorčević.

Kako je rekla, uloga mladih u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) nije samo važna, već i neophodna.

„Mladima treba pružiti prostor za izražavanje mišljenja i prijedloga, jer samo kroz njihov aktivan angažman možemo osigurati da naš put ka EU bude istinski inkluzivan, progresivan i održiv”, kazala je Gorčević.

U saopštenju se navodi da su studenti sa Ćulafićem razgovarali o značaju održivog razvoja za budućnost Crne Gore i kao politikama koje treba usvojiti kako bi se ispunili kriterijumi za zatvaranje poglavlja 27 – Životna sredina.

„Naša budućnost ste upravo vi – studenti, nosioci promjena i nada za bolju budućnost. Vi ste ti koji će oblikovati svijet u kojem ćemo živjeti, a vaša strast, znanje i inovativnost igraju glavnu uloguu rješavanju izazova koji nas čekaju“, rekao je Ćulafić.

On je naveo da mu je drago što, kao ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, možte biti dio ovog dijaloga i podržati studente u nastojanju da zajedno stvaraju održiviju i zdraviju planetu za buduće generacije.

Šahmanović je predstavio studentima projekte u oblasti energetike i diskutovao o važnosti energetske efikasnosti i prelaska na obnovljive izvore energije.

„Zadovoljstvo mi je da razgovaram, sa mladim ljudima koji su izuzetno informisani, angažovani i konstruktivni u svojim diskusijama“, kazao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, energetika je oblast koja sama po sebi, ali i kroz pravac razvoja koji pred sobom ima, predstavlja snažan izvor inspiracije.

„Kroz današnji razgovor želio sam da ukažem našim akademcima koliko je važno da Crna Gora valorizuje svoje izuzetne potencijale u energetskom sektoru“, poručio je Šahmanović i dodao da energetika, uz turizam, može i treba da bude jedan od ključnih stubova crnogorske ekonomije i jedan od glavnih izvora izvoza.

Iz MEP-a su kazali da su se studenti odazvali u velikom broju, a imali su priliku da postavljaju pitanja ministrima, iznesu svoje stavove, dileme i sve ono što ih zaista zanima.

„Ovakav događaj predstavlja sjajnu priliku za direktan dijalog između studenata i donosioca odluka u našoj zemlji“, rekao je student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Vladimir Grujić.

Studentkinja Pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, Ivana Popović, kazala je da je potrebno organizovati više ovakvih događaja tokom godine kako bi se studentski glas jasnije čuo i uvažio u procesima donošenja odluka.

Ona je istakla da su utisci veoma pozitivni i da joj je drago što studenti imaju priliku da neposredno razgovaraju o temama koje su im važne.

„Zaključeno je da mladi imaju nezaobilaznu i ključnu ulogu u budućem razvoju i evropskom putu Crne Gore, te da njihov angažman mora biti prepoznat kao temelj za ostvarenje dugoročnih ciljeva“, kaže se u saopštenju.

