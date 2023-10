Kentera: Beogradu i Moskvi u interesu da ne doće do formiranja Vlade

Podgorica, (MINA) – U interesu Beograda i Moskve je da u Crnoj Gori ne bude formirana nova Vlada, ocijenio je osnivač 2BS foruma i bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera.

On je, na 13. TBS forumu u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore, rekao da je ovih dana sve manje optimizma da će Vlada biti formirana.

“Ja sam, ipak, nepopravljii optimista i još gajim nadu da može i da treba da dođe do formiranje Vlade. To je ono što je nasušno potrebno Crnoj Gori“, kazao je Kentera.

Prema njegovim riječima, sve ostalo će skupo koštati Crnu Goru, nije dobro za državu i samo ide nekim drugima u prilog.

„Neka se bilo ko zapita kome je jedino u interesu da ne dođe do formiranja Vlade u ovom momentu“, naveo je Kentera.

On je kazao da je to u interesu onih koji rade sve na tome da uruše taj projekat.

„A to su Beograd i Moskava u ovom momentu, vrlo precizno, koji su na sve moguće načine pokušavali da uruše taj koncept i koji će nastojati da to nastave do kraja“, rekao je Kentera.

On je dodao da zbog toga i mandatar za sastav nove Vlade Milojko Spajić i svi oko njega moraju da shvate „da moraju imati malo više petlje“.

Kentera je kazao da Beograd i Moskva imaju „dovoljno izvođača radova“, da im nijesu potrebni ljudi iz Beograda i Moskve, jer ih u Crnoj Gori „ima koliko god hoćete“.

„Zato i Spajić i svi ostali moraju shvatiti da se, ako želimo neku bolju Crnu Goru i da se izvučemo iz ovog haosa, a svi znaju u kakvom je stanju država, neke mjere moraju preduzeti što prije“, istakao je Kentera.

Prema njegovim riječima, svaki dan koji prolazi ide nekim drugima u korist.

„Za sve to ne možemo gledati samo period u posljednje tri godine, neko je i prije toga omogućio da danas imamo plodno tlo za sve to“, naveo je Kentera.

Upitan da li je to bivša vlast, on je odgovorio potvrdno.

„Demokratska partija socijalista na čelu sa svima onima koji su omogućavali da dođe do tih stvari, a sve zbog toga što nije dolazilo do jačanja institucija sistema, ne zbog bilo čega drugog. Da smo imali institucije sistema otporne na te stvari, ne bismo danas razgovarali o ovim stvarima“, dodao

je Kentera.

On je ocijenio da je spoljna politika vođena dobro i vrlo precizno i da nikakvih grešaka na spoljnom planu nije bilo, ali da jeste na unutrašnjem.

„Da se unutrašnja politika vodila onako dobro kao spoljna, ne bismo danas bili u ovoj situaciji nego bismo imali otporne institucije i mnogo kvalitetniju priču“, rekao je Kentera.

Upitan kako bi ocijenio trenutno stanje bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori na skali od jedan do pet, on je kazao da ne bi primijenio metodologiju.

Kentera smatra da stanje u sektoru bezbjednosti nikada nije bilo gore, da nije bilo gore ni devedesetih godina.

„Ono što mnogi misle je da je ono urušeno u posljednje tri godine. Nije. Da ste imali jake institucije, službu, policiju, Vojsku, sve ostale institucije, mi danas ne bismo bili u toj situaciji“, dodao je Kentera.

On je kazao da je očekivao da će nakon smjene vlasti, na osnovu svih priča, početi da se radi na jačanju tih institucija, da će biti ispunjeno ono što je obećano da neće biti partijskog zapošljavanja i da će partijski uticaji ostati sa strane.

Kentera je rekao da se to nije desilo, već se, naprotiv, intenziviralo.

„Zato ste imali situaciju da institucije koje nijesu bile dovoljno jake da se odbrane od svega toga, da se vrlo brzo još brže uruše. Zato imamo tako lošu situaciju i stanje sektora bezbednosti, ne samo u ANB-u, nego i Vojsci, policiji, imate to i u obrazovanju, kulturi, u svim sferama društva“, naveo je Kentera.

On je poručio da je ključno jačati institucije iznutra, tako što će svako ko radi u tim institucijama imati mogućnost da posao obavlja profesionalno.

„Ako svakom zaposlenom date mogućnost da profesionalno radi taj posao, onda nećete imati problem“, kazao je Kentera.

On je, odgovarajući na pitanje može li sebe ponovo zamisliti na poziciji direktora ANB-a, rekao da je, kada se prvi put prihvatio tog posla, otišao sa vjerom da zaista nešto može promijeniti.

Tada je, kako je kazao Kentera, tražio od premijera da ima podršku za sve reforme koje treba sprovesti.

„Znao sam vrlo dobro šta me čeka, znao sam koliko je loša situacija, ali nijesam mogao pretpostaviti da je toliko urušeno. Tada je premijer obećao bezrezervnu podršku koja se kasnije nije vidjela u praksi“, naveo je Kentera.

On je dodao da bi opet tražio nedvosmislenu političku podršku, koja je potrebna bilo kom direktoru ANB-a „da se ostavi da radi svoj posao“.

„Dobro bih razmislio, nikada ne bih mogao biti direktor ANB-a u Vladi koja se ne zalaže za sve one vrijednosti za koje se borimo posljendjih 20 godina“, naveo je Kentera.

Upitan da li su Srbi ugroženi u Crnoj Gori, on je naveo da bi rekao da su ugroženi u istoj mjeri kao što su ugroženi i Crnogorci, Albanci ili bilo ko drugi, ali zato što su slabe institucije sistema.

Kentera je, odgovarajući na pitanje da li je počinjena trajnija šteta po ANB, kazao da kada postoji volja i ljudi koji su čisti i spremni da se upuste u neke stvari, onda se sve to može popraviti.

„Tamo (u ANB-u) ima vrlo kvalitetnih ljudi, koje ne interesuje politika, ali nijesu imali priliku da rade taj posao. Tim ljudima treba dati priliku. Taj posao sa njima se vrlo brzo može dovesti do kraja“, istakao je Kentera.

On je naglasio da je ključna stvar i korjenita reforma sektora obrazovanja i kulture.

Kentera je ocijenio da su ta dva segmenta u Crnoj Gori potpuno srozana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS