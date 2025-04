Kalas danas u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, Kaja Kalas, boraviće danas u Crnoj Gori na početku zvanične posjete Zapadnom Balkanu.

Iz Evropske kuće saopšteno je da će Kalas sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem razgovarati o odnosima između EU i Crne Gore, strateškom pravcu zemlje i napretku u procesu pristupanja Unije. Kalas održati sastanak i sa ambasadorima država članica EU, razgovarati sa predstavnicima civilnog društva i predstaviti podršku EU u oblasti odbrane i bezbjednosti. Navodi se da će Kalas na Vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“, gdje će visoka predstavnica predstaviti paket podrške Evropskog mirovnog fonda namijenjen Vojsci Crne Gore i prisustvovati prezentaciji vojne opreme zajedno sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem.

