Kabinet Milatovića: Za sudiju Ustavnog suda šest kandidata

Podgorica, (MINA) – Komisija predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića utvrdila je listu od šest kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor za sudiju Ustavnog suda.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, kandidati su Danilo Ćupić, Duško Jovović, Mirjana Vučinić, Dejan Vukšić, Nataša Radonjić i Nikola Golubović.

Komisija za provjeru prijava kandidata prijavljenih na javni poziv za izbor sudije Ustavnog suda, koju je obrazovao Milatović, listu je utvrdila nakon ocjene pristigle dokumentacije.

Navodi se da će Milatović sa kandidatima intervjue obaviti u sedmici koja počinje 17. marta, nakon čega će Skupštini dostaviti predlog za izbor sudije Ustavnog suda.

Kako se dodaje, kandidati Nenad Đorđević, Jovan Kojičić i Alija Beganović obavijestili su Milatovića da povlače kandidature za sudiju Ustavnog suda, koje su podnijeli na Milatovićev javni poziv od 3. januara, a o čemu je obaviješten i Ustavni odbor Skupštine.

Navodi se da su se ti kandidati istovremeno prijavili i na poziv za izbor sudija Ustavnog suda koji je raspisao Ustavni odbor.

