Joković: SNP još nije odlučio kako će nastupiti na izborima

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) spremna je za parlamentarne izbore, ali još nije odlučila da li će nastupiti samostalno ili u koaliciji, kazao je predsjednik te stranke Vladimir Joković.

Joković je agenciji MINA kazao da SNP prikuplja potpise i razmatra kandidate na listi za poslanike u budućem sazivu Skupštine.

“SNP je spreman za izbore. Mislim da će biti 11. juna, mi ćemo učestvovati na tim izborima, a da li ćemo ići samostalno ili u koaliciji, vrlo brzo ćemo odlučiti“, rekao je Joković.

Kako je kazao, ako izbori budu 11. juna u SNP-u su spremni, a ako budu u septembru biće još spremniji.

Prema riječima Jokovića, nije dobro što 40 dana pred izbore mnogi subjekti i građani ne znaju hoće li izbora biti.

“Kada su ovakve teme na dnevnom redu i kada postoje inicijative prema Ustavnom sudu, mislim da bi bilo dobro da se one odmah rješavaju, da ne bi izazivali nedoumice“, rekao je Joković.

On je kazao da za sada nije bilo razgovora o mogućim koalicijama SNP-a sa Demokratskim frontom (DF), ni drugim partijama.

“Naši poslanici ili članovi sa nekim pričaju, postoji niz ideja, ali direktnih razgovora na tu temu nije bilo ni sa jednom koalicijom“, naveo je on.

Joković je istakao da je uvijek za samostalan nastup na izborima, navodeći da u statutu SNP-a postoji norma da dvije trećine Glavnog odbora (GO) odlučuje o tome da li će partija biti u koaliciji.

On je rekao da odluka o tome zavisi i od toga kako će ostale partije nastupati.

“Ja bih najradije da SNP ide sam, ako bi svi išli sami i pokazali svu svoju snagu, to bi bila najbolja ponuda, da svi znamo gdje smo i šta građani misle o nama“, rekao je Joković i dodao da nikada ne isključuju pravljenje koalicije.

Joković je, upitan da li postoji inicijativa za poništavanje odluke o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, kazao da takva inicijativa više nije u opticaju i da neće ući u skupštinsku proceduru.

„Da li može većina da poništi ukaz predsjednika o raspisivanju izbora, to je pitanje za pravnike. Postavlja se pitanje da li će biti održani izbori 11. juna ili neće, mislim da će odluku o tome dati Ustavni sud“, rekao je Joković.

On je naglasio da nikada nije za to da se predugo odlaže, jer je u Crnoj Gori vanredna situacija, jer ne postoji stabilna parlamentarna većina.

„Rekao bih da izbori maksimalno mogu da se odlože do septembra“, ocijenio je Joković.

Kako je kazao, nije presudno ni to što izbori treba da budu održani u junu, kada počinje turistička sezona, ali jeste promjena vlade u toku turističke sezone kada je najveća ekonomska aktivnost.

„Mislim da u tom trenutku ne bi bilo dobro organizovati izbore i mijenjati postojeću Vladu“, rekao je Joković.

On je naveo da je u Ustavnom sudu već bila jedna odluka tri-tri i da je to politička odluka.

„Ja bih uvijek želio da Ustavni sud u skladu sa zakonom i Ustavom odlučuje o inicijativama“, naveo je on.

Joković je ocijenio da je prethodni saziv Ustavnog suda izgubio kredibilitet kada je presudio da predsjednik države može biti tri mandata, da predsjednica Vrhovnog suda može biti tri mandata.

„Vjerujem da bi nove sudije trebale donositi odluke isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima, a to što nemamo sedmog sudiju, vidite kakva je ta pozicija i opet ostavlja neku mrlju“, rekao je Joković.

On je podsjetio da je SNP glasao za četvoro predloženih sudija i da Bošnjaci i Albanci nijesu mogli da se dogovore oko sudije iz manjinskih naroda.

„Do sad je uvijek bio sudija iz bošnjačke zajednice, Albanci su tražili i vjerujem da im pripada“, kazao je Joković i istakao da Ustavni sud ponovo po nekim ključnim pitanjima može da bude u blokadi.

Joković je kazao da SNP na podgoričkim izborima nije prošao dobro, ali da su na nekim drugim lokalnim izborima dobro prošli.

On je kazao da je možda uticaj na neki slabiji rezultat imalo to što SNP nije populistička partija i nikada nije forsirala medijski nastup.

„Rezultati koje smo postigli i obećanja 43. Vlade su sva ispunjena i rezultati su fenomenalni. 43. Vlada je sigurno ubjedljivo najuspješnija Vlada do sada u Crnoj Gori“, rekao je Joković.

On je ocijenio da je ulazak SNP-a u 43. Vladu konačna pobjeda te stranke nad DPS-om.

„DPS je rekao vi ste dobri, vi vladajte, naša politika je doživjela poraz. To je verifikacija onoga za šta smo se SNP borio“, kazao je on.

Joković je naveo da su potpisali Temeljni ugovor, zbog čega je i Vlada pala.

„Mi se nijesmo zabrinuli, znali smo šta radimo, zbog čega smo ušli u Vladu. Vidi se kakva je borba protiv niza anomalija koje su se pojavile tokom vladavine DPS-a u Crnoj Gori. Mislim da je to bila dobra odluka SNP-a“, rekao je Joković i istakao da nema više ni toliko podjela u Crnoj Gori.

On smatra da je konačni pad DPS-a počeo formiranjem 43. Vlade, kada su se otvorile afere, kada su počela hapšenja.

„Vidimo da je mnogo toga učinjeno, da nikada nije bilo manje nezaposlenih, nikada nije izdato više dozvola za strance, ekonomija, plate, penzije, socijalna davanja, to je sve ono za šta se SNP bori“, rekao je Joković.

Upitan da li očekuje da će Pokret Evropa sad (PES) i pobjeda Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima uticati na pomjeranja na političkoj sceni,

Joković je kazao da je normalno da će biti političkih pomjeranja.

„Mislim da je PES nastao na našoj snazi, mi smo glasali za tu vladu, ljudi koji vode PES bili su u političkom smislu i javnom mnjenju nepoznati“, rekao je Joković.

On je naveo da će PES sigurno imati značajnu snagu, ali da praksa pokazuje da se obično desi da partije koje nastanu tako brzo i na nekoj populističkoj priči, isto tako brzo izgube i podršku i snagu i građani se vraćaju tradicionalnim političkim partijama.

Joković je naglasio da je najvažnije da je Crna Gora dobila novog predsjednika.

Upitan da li poraz Đukanoviča i povlačenje sa mjesta predsjednika DPS-a otvara prostor za koaliciju SNP-a sa tom partijom, Joković je rekao da u ovom trenutku te koalicije nijesu realne.

„Mi o tim koalicijama u ovom trenutku ne razmišljamo“, dodao je Joković.

