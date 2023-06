Jokić: Založićemo se da se kleveta vrati u Krivični zakon

Podgorica, (MINA) – Klevetu i uvredu treba vratiti u Krivični zakon, kako bi država mogla da po službenoj dužnosti preduzme mjere protiv onih koji zloupotrebljavaju pravo na slobodu govora, ocijenila je kandidatkinja za poslanicu liste Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa, Sanja Jokić.

Ona je kazala da kleveta podrazumijeva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji prema nekoj osobi.

Prema riječima Jokić, dekriminalizacijom klevete, uvrede i drugih krivičnih djela protiv časti i ugleda pojedinca i države pretvorilo se anarhiju i potpunu neodgovornost za izgovorenu riječ.

„Klevetu i uvredu treba vratiti u Krivični zakon Crne Gore, kako bi država mogla da po službenoj dužnosti preduzme mjere protiv onih koji zloupotrebljavaju pravo na slobodu govora“, istakla je Jokić.

Kako je kazala, izmjenama i dopunama Krivičnog zakona po ovom osnovu ne bi bile uperene ni protiv jedne djelatnosti, niti protiv novinara.

„Ovo je upereno protiv onih koji javni i savremeni informativni prostor zloupotrebljavaju putem stvarnih, ali i anonimnih oglašavanja“, poručila je Jokić.

Ona je naglasila da mоra postojati sankcija za taj

vid istupanja, kao i pozivanje na odgovornost.

Jokić je istakla da se pravo na slobodu govora često zloupotrebljava i navodi kao izgovor za uvrede na račun pojedinaca ili čak cijelih zajednica u društvu.

Prema njenim riječima, neprimjereni komentari koji se mogu pročitati na društvenim mrežama narušavaju zdrav i normalan ambijent, pri čemu posebno izazivaju ozbiljne posledice na sociopsihološko stanje građana.

„Ne smijemo dozvoliti kao pravna država da čast i dostojanstvo jednog građanina u javnom diskursu bude pogaženo, a da za to ne postoji sankcija koja bi bila zakonski posebno normirana“, kazala je Jokić, dodajući da niko ne spori pravo na slobodu govora, misli, javnog izražavanja.

Ona je kazala da je problem nastao je kada je ta sloboda toliko zloupotrijebljena od momenta dekriminalizovanja kleveta, uvreda i poruga premještenjem isključivo u Građanski zakon Crne Gore.

“Sve političke partije, NVO sektor i odgovorni građani morali bi da podrže ovaj predlog izmjene i dopune Krivičnog zakona, kao jedini način zaštite javnog prostora od neistina i onoga što nije dostojno ni moralu, ni odnosu među ljudima“, zaključila je Jokić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS