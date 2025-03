Jokić ponovo izabran za predsjednika Opštine Kotor

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Demokrata Vladimir Jokić ponovo je danas izabran za predsjednika Opštine Kotor, na sjednici lokalnog parlamenta.

Jokića je za predsjednika Opštine predložio stari saziv Skupštine opštine (SO) Kotor kojem je istekao mandat, a izabran je sa 17 glasova za, bez uzdržanih i glasova protiv.

Glasanju nije prisustvovalo 16 odbornika.

Za potpredsjednike su izabrani Siniša Kovačević i Igor Kumburović.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Željko Aprcović ocijenio je da je današnja sjednica nelegitimna, nakon čega su odbornici te stranke napustili salu.

U Kotoru su 29. septembra prošle godine održani lokalni izbori, ali zbog prigovora u vezi dva biračka mjesta (Mirac i Dom kulture Prčanj), konačni rezultati još nijesu proglašeni, nova vlast nije uspostavljena, niti je usvojen budžet za ovu godinu.

Jokić je predsjednik Opštine prvi put bio od 2017. do 2019. godine, a istu funkciju je obavljao od 2020. do 30. oktobra prošle godine, kada mu je istekao mandat.

On je, nakon što je izabran, upitao ko može garantovati da, ako se ponove izbori, neće uslijediti nove žalbe, prenosi portal Vijesti.

“Kakva god da bude odluka Ustavnog suda, istu ćemo bespogovorno poštovati. Pozivam da se što prije izabere sudija Ustavnog suda i ovaj Gordijev čvor presiječe”, rekao je Jokić.

On je dodao da je siguran da će, nakon odluke suda, formirati većinu, ali i da, ukoliko nekim slučajem dođe do “kopernikanskog političkog preokreta”, on i Demokrate neće biti brana tome.

Na današnjoj sjednici kotorskog parlamenta usvojena je i odluka o privremenom finansiranju.

Ministarstvo javne uprave ranije ove sedmice je saopštilo da je ozbiljno zabrinuto zbog održavanja sjednice SO Kotor, kojoj je istekao mandat.

Oni su upozorili da donošenje takvih odluka predstavlja “direktno podrivanje demokratskog poretka i principa zakonitog funkcionisanja lokalne samouprave”.

Prema preliminarnim rezultatima izbora u Kotoru održanim 29. septembra, Demokratska partija socijalista i koalicija Pokreta Evropa sad i Demokrata osvojili su po deset mandata, savez “Za budućnost Kotora”, Grbljanska lista i Demokratska alternativa po tri, Evropski savez dva, a Hrvatska građanska inicijativa i Kotorski pokret po mandat.

Ponavljanjem izbora na dva biračka mjesata DPS može “preoteti” mandat PES-u i Demokratama.

