Živković: Jedino DPS može da vodi državu ka prosperitetu

Podgorica, (MINA) – Beranama su potrebne nova vizija i ideje, poručio je vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da je ta stranka jedina koja može posvećeno da vodi Berane i Crnu Goru ka prosperitetu i napretku.

Iz DPS-a je saopšteno da je Živković na tribini u Beranama, u okviru kampanje za unutarpartijske izbore, komentarišući stanje u tom gradu, kazao da je nezaposlenih više nego ikad, kao i da aktuelna vlast ne radi ništa.

„Nažalost, umjesto da razmišljamo o razvoju, treba da se bojimo da će u Beranama biti više problema nego stanovnika. Beranama treba nova vizija i nove ideje. Ljude za to imamo, samo ih ponovo moramo sjesti za isti sto”, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, biće novih pobjeda, dobrog rada, “samo ako vjerujemo i ako smo zajedno”.

“To je recept za uspjeh i pobjedu, drugog nema. Moramo da čuvamo jedni druge od onih koji se nalaze preko puta nas”, kazao je Živković.

On je, kako se navodi, rekao da je DPS jedina partija koja može na ozbiljan, odgovoran i posvećen način, u kratkom periodu da preuzme odgovornost.

“I posvećeno da vodi Berane i Crnu Goru ka prosperitetu i razvoju”, kazao je Živković, dodajući da je za to potrebno jedinstvo.

On je kazao da DPS u narednom periodu vidi kao sinhronizovan sistem u kom će svako znati svoje mjesto.

“Koji će imati jasne uloge koje će nam omogućiti transformaciju iz opozicije u vlast”, kazao je Živković.

On je dodao da se mora obnoviti povjerenje kod građana i osnažiti partija.

“Samo tako, živi bili pa vidjeli, bićemo najjača politička partija na narednim izborima”, poručio je Živković.

On je istakao da su predstojeći neposredni partijski izbori put da DPS dobije najbolju selekciju onih kojima ta partijska organizacija raspolaže.

„Cilj je da se ljudi sami prijave i da osjete potrebu da se takmiče u zdravoj konkurenciji”, kazao je Živković, dodajući da će se iz toga izroditi kvalitet.

“Ja sam ponosan što stojim sa ovim ljudima zajedno i što imam priliku da sa njima obiđem opštinske odbore”, rekao je Živković.

On je kazao da se partija mora vratiti svom izvornom političkom radu, po modelu kako je to rađeno godinama unazad jer je, kako je naveo, u tome snaga i postojanost DPS-a.

„Nema nikakve dileme, i oni koji budu i oni koji ne budu izabrani biće dio mog tima. Ovi ljudi imaju kvalitet da preuzmu u ovom trenutku Vladu Crne Gore i da je vode deset puta bolje od aktuelne vlade”, poručio je Živković.

Unutarpartijski izbori DPS-a zakazani su za 28. januar, a Živković je jedini kandidat za prvog čovjeka te stranke.

Kandidati za potpredsjednike su Ivan Vuković, Jevto Eraković, Abaz Dizdarević, Dušan Raičević, Elvir Zvrko i Aleksandra Vuković Kuč.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS