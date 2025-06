Janović imenovan za direktora ANB-a

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala Ivicu Janovića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Kako je saopšteno iz Vlade, predlog da Janović bude imenovan za direktora ANB-a usvojen je na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.

Janović je 12. decembra prošle godine imenovan za vršioca dužnosti direktora ANB-a, nakon što je dotadašnji direktor Boris Milić podnio ostavku.

