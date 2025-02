Jakić ponovo izabran za predsjednika Opštine Šavnik

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić izabran je danas ponovo na tu funkciju.

To su potvrdili agenciji MINA iz šavničkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Jakić je izabran na elektronskoj sjednici Skupštine opštine (SO) Šavnik, glasovima 18 odbornika DPS-a i Socijaldemokrata.

U Šavniku izbori traju od oktobra 2022. godine, pa su u lokalnom parlamentu i dalje odbornici iz prethodnog saziva, koji su birani 2018. godine.

Izbori u toj opštini duže od dvije godine nijesu završeni jer članovi biračkih odbora iz koalicije Za budućnost Šavnika nijesu dozvolili da se okonča glasanje na biračkim mjestima u zgradi Opštine i selu Kruševice.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj pozvao je u utorak odbornike u SO Šavnik da odluke donose u skladu sa principima demokratske odgovornosti i da ne daju sebi više prava nego što im daje Ustav.

