Izborom sudija Ustavnog suda stvorili bi se uslovi za funkcionisanje institucija

Podgorica, (MINA) – Izborom sudija Ustavnog suda u parlamentu krajem novembra stvorili bi se uslovi za normalno funkcionisanje institucija i eventualno održavanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, ako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas razgovarao sa poslanikom Evropskog parlamenta Vladimirom Bilčikom, koji sa svojom delegacijom boravi u posjeti Crnoj Gori.

„Abazović je naglasio da bi se izborom sudija Ustavnog suda u parlamentu krajem novembra stvorili uslovi za normalno funkcionisanje institucija, nakon čega bi svi politički činioci bili u mogućnosti da provjere ustavnost bilo kog pravnog akta“, kaže se u saopštenju.

Tim korakom bi se, kako je naveo Abazović, stvorili uslovi za eventualno održavanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora.

On je pozvao sve političke subjekte da u Skupštini podrže izbor kandidata za sudije Ustavnog suda, ističući spremnost da u tom smislu politički subjekt koji predstavlja bude dio dijaloga.

Bilčik je istakao da su dijalog i kompromis svih političkih subjekata neophodni, te da Evropski parlament stoji na raspolaganju za podršku u cilju pospješivanja dijaloga unutar zemlje.

Navodi se da su sastanku prisustvovali i poslanik u Evropskom parlamentu Kristijan Sagarc i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Kristina Oana Popa.

