Izborom Mandića Crna Gora dobija antizapadnu i prorusku većinu

Podgorica, (MINA) – Eventualnim izborom lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića na mjesto predsjednika Skupštine, Crna Gora bi dobila antizapadnu i prorusku parlamentarnu većinu, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Portparol te stranke Miloš Nikolić, ocijenio je da bi eventualni izbor Mandića na čelno mjesto Parlamenta, značio i definitivan otklon državne politike od evropskih integracija, prozapadnog puta i euroatlantske agende.

“Ovakav izbor stvorio bi presedan u svjetskoj politici da osoba koja je osumnjičena u postupku za terorizam protiv sopstvene zemlje i prvostepeno presuđeno na pet godina zatvora postane najviši državni funkcioner u državi protiv koje je planirao izvršenje terorizma – kako navodi optužnica Specijalnog državnog tužilaštva”, naveo je Nikolić.

On je rekao da bi, ćovjek koji je rekao da Vladimira Putina doživljava kao svog predsjednika, postao član Savjeta za odbranu i bezbjednost države koja je članica NATO saveza.

Nikolić je kazao da bi ovakvim razvojem događaja, finalno pale maske na političkoj sceni i da više neće biti nikakve mimikrije.

“Svi koji budu dio parlamentarne većine čija je okosnica četnički vojvoda, agent velikosrpskog nacionalizma i ruski poslušnik, definitivno će potvrditi da su dio antizapadnih snaga koji Crnu Goru vide i doživljavaju isključivo kao prćiju Aleksandra Vučića”, zaključio je Nikolić.

