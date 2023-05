Izborna reforma da bude prvi zadatak novog saziva parlamenta

Podgorica, (MINA) – Izborna reforma trebalo bi da bude prvi zadatak novog saziva parlamenta, ocijenila je zamjenica programske direktorice Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milena Gvozdenović, navodeći da izbori nijesu tehničko pitanje, već nešto iz čega proizilazi legitimitet svake funkcije, institucije i javne politike.

Gvozdenović je u intervjuu agenciji MINA rekla da iz CDT-a već godinama ukazuju koliko je važno da se sprovede izborna reforma.

“Važno je za našu unutrašnju demokratiju i naše članstvo u Evropskoj uniji. Izbori nijesu tehničko pitanje, već nešto iz čega proizilazi legitimitet svake funkcije, institucije i javne politike”, kazala je Gvozdenović.

Međutim, kako je navela, očigledno je da političkim partijama u Crnoj Gori nije bilo važno da se radi na izbornoj reformi, već im odgovara status quo.

“Svi se sjećamo da je sadašnja vlast, dok je bila opozicija, vrlo glasno i često pred parlamentarne izbore 2020. obećavala da će sprovesti reformu izbornog zakonodavstva, ona je čak našla mjesto i u ekspozeu dva premijera od tada, ali nažalost reforma je ostala upravo tu, na stranicama ekspozea”, dodala je Gvozdenović.

Prema njenim riječima, očit je nedostatak političke volje s obje strane, kako vlasti, tako i opozicije kada je riječ o toj temi.

“Svi se sjećamo da su dvije najveće partije vlasti i opozicije, Demokratski front i Demokratska partija socijalista u isto vrijeme bojtkovale parlament kada je trebalo raditi u Odboru za izbornu reformu”, navela je Gvozdenović.

Kako je kazala, javna funkcija podrazumijeva posao i obavezu, a posao poslanika je da obezbijede uslove za demokratski i fer izbore.

Gvozdenović je poručila da politička razmimoilaženja ne smiju da parališu ključne procese od interesa za Crnu Goru.

“Nama izbore sprovode partijski kontrolisane institucije, imamo nesređen registar prebivališta, pa samim tim posredno nesređen i birački spisak, imamo slučajeve medijskog i političkog uplitanja u naše izbore sa strane”, rekla je Gvozdenović.

Ona je ukazala da u svakom izbornom ciklusu postoje problemi sa zloupotrebama javnih resursa u predizborne svrhe.

„Vidjeli smo i u ovoj godini da se političari biračkog spiska sjete samo uoči izbora i to zarad političkog prepucavanja, a ne dijaloga o problemima i rješavanju tih problema“, navela je Gvozdenović.

Ona je rekla da se radi o poslu koji je do sada mogao da se završi da je bilo političke volje.

“Ipak, već godinama svjedočimo tome da je našim izabranim predstavnicima sve preče od potrebe da Crna Gora unaprijedi uslove za održavanje izbora i izborni ambijent generalno”, kazala je Gvozdenović.

Za sve navedene probleme, kako je navela, postoje rješenja koja su u nekim zemljama isprobana i dokazana, ali da bi se do njih došlo treba da se sjedne i povede razgovor.

“Nadamo se da će izbori nekoga zanimati i poslije 11. juna, jer je to period kada bismo mogli da riješimo sve ove probleme. Smatramo da bi izborna reforma trebalo da bude prvi zadatak novog sastava parlamenta”, rekla je Gvozdenović.

