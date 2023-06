Izbor nosilaca pravosudnih funkcija prioritet

Podgorica, (MINA) – Izbor nosilaca pravosudnih funkcija u parlamentu prioritet je Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU), kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je danas primio šeficu delegacije EU u Crnoj Gori Oanu Kristinu Popu.

Navodi se da je tema razgovora bio evropski put Crne Gore, nedavna posjeta Milatovića Briselu i učešće na samitu Evropske političke zajednice u Moldaviji.

„I ovaj sastanak, kao i moj odlazak u Brisel u prvu zvaničnu posjetu u mandatu predsjednika države, simbol su važnosti evropske agende za zemlju”, rekao je Milatović.

On je kazao da se na samitu u Moldaviji susreo sa više od 30 evropskih lidera, gdje je u razgovorima istakao značaj političkih promjena u Crnoj Gori u cilju ubrzanja pristupnih pregovora.

Milatović je istakao da su imenovanja u pravosuđu neophodna, zbog čega je i pokrenut dijalog sa predstavnicima političkih subjekata koji učestvuju na predstojećim parlamentarnim izborima.

„Taj proces započeo sam prije izbora kako bih pokazao svoju neutralnost i bio siguran da je dijalog započet sa svim političkim akterima. Pozivu se odazvalo 12 od ukupno 15 izbornih lista koje su pokazale konstruktivan odnos”, rekao je Milatović.

On je najavio da će dijalog biti nastavljen odmah nakon izbora.

“Jer vjerujem da je jedan od prioriteta upravo izbor nosilaca pravosudnih funkcija u parlamentu“, poručio je Milatović.

On je kazao da očekuje da parlamentarni izbori koji se održavaju u nedjelju proteknu u mirnoj i demokratskoj atmosferi.

