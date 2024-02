Izazovi i rizici u oblasti otpornosti nijesu ograničeni granicama

Podgorica, (MINA) – Izazovi i rizici u oblasti otpornosti nijesu ograničeni geografskim granicama, ocijenio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica navodeći da Crna Gora dijeli zajedničke vrijednosti i interese sa saveznicima.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Koprivica je učestvovao na plenarnoj sjednici visokih državnih zvaničnika Komiteta za otpornost NATO-a, u Briselu.

“Sa aspekta otpornosti od suštinskog značaja je uspostavijanje nacionalnog sistema za krizno upravljanje i sistema za zaštitu kritične infrastrukture”, naveo je Koprivica.

On je naglasio da izazovi i rizici u oblasti otpornosti nisu ograničeni geografskim granicama, kao i da Crna Gora dijeli zajedničke vrijednosti i interese sa svojim saveznicima.

Koprivica, koji je i nacionalni koordinator za otpornost, istakao je da je potrebno stalno unapređivanje zajedničke svijesti i spremnosti, kako bi se efikasno zaštitila društva od raznolikih prijetnji.

U saopštenju MUP-a se navodi da je glavni cilj sastanka NATO-a bio razmatranje daljeg zajedničkog djelovanja u svjetlu potencijalnih prijetnji po nacionalnu bezbjednost.

“Crna Gora ostaje posvećena jačanju svoje bezbjednosti kroz aktivno učešće u ovakvim inicijativama, prepoznajući otpornost kao ključni element zaštite države u različitim sektorima”, zaključuje se u saopštenju.

