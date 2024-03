Izabrani članovi Odbora za izbornu reformu iz NVO i akademske zajednice

Podgorica, (MINA) – Izvršni direktori Centra za demokratsku tranziciju i Saveza slijepih Dragan Koprivica i Goran Macanović, kao i Ana Nenezić iz Instituta za društveno-politička istraživanja Analitiko, izabrani su za pridružene članove Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu iz nevladinih organizacija.

Za izbor Koprivice glasalo je devet članova Odbora, za Macanovića osam, a Nenezić deset.

Ispred akademske zajednice u Odboru za izbornu reformu biće Zlatko Vujović i Nikoleta Đukanović.

Vujović je za pridruženog člana Odbora izabran glasovima devet poslanika, a Đukanović 11.

Pridruženi članovi nemaju pravo odlučivanja.

Odbor ima 14 članova, po sedam predstavnika parlamentarne većine i opozicije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS