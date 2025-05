Ivanović: Ulazak Crne Gore u EU doprinio bi kredibilitetu politike proširenja

Podgorica, (MINA) – Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU) kao prve države iz regiona doprinio bi kredibilitetu politike proširenja, kazao je potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović na sastanku sa predsjednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Iz Ivanovićevog kabineta saopštili su da je sastanak je protekao u prijateljskoj atmosferi, uz potvrdu snažnih i partnerskih odnosa između Crne Gore i Slovačke.

Ivanović je rekao da je zadovoljan dosadašnjom uspješnom i prijateljskom saradnjom sa Slovačkom i zahvalio na kontinuiranoj podršci evropskoj integraciji Crne Gore.

„On je naglasio da Vlada ostaje snažno opredijeljena ka jačanju sveukupne saradnje u oblastima ekonomije, kulture, obrazovanja, bezbjednosti i odbrane“, kaže se u saopštenju.

Ivanović je naglasio da Crna Gora podržava evropsku perspektivu svih zemalja regiona, ali i princip zasluga.

„Ukazao je da bi ulazak Crne Gore u EU kao prve države iz regiona doprinio kredibilitetu politike proširenja i učvrstio ulogu Crne Gore kao zagovornika daljeg proširenja Unije“, navodi se u saopštenju.

Ivanović je istakao punu usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i posvećenost Vlade da privede kraju sve obaveze iz procesa pristupanja.

Pelegrini je istakao da posjeta Crnoj Gori šalje jasnu poruku da će Slovačka nastaviti da bude pouzdan partner na evropskom putu Crne Gore.

On je ocijenio je da postoji značajan potencijal za dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje i naglasio da je Slovačka spremna da pruža ekspertsku podršku i dijeli svoja iskustva iz procesa pristupanja EU.

Pelegrini je pohvalio ambiciozne ciljeve Crne Gore, ocijenivši ih dostižnim uz dosljednu realizaciju reformskih obaveza.

„On je izrazio zadovoljstvo dinamikom reformi i nivoom posvećenosti koji je zatekao tokom posjete, ističući važnost nastavka ovakvih susreta i potvrdivši spremnost Slovačke da i dalje bude snažan partner i podrška Crnoj Gori na njenom evropskom putu“, navodi se u saopštenju.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević upoznala je Pelegrinija sa tokom pristupnih pregovora, ističući da Crna Gora ima jasan plan, da je reformski kurs nepovratan i da će sve pregovaračke obaveze biti ispunjene.

„Potvrdila je punu posvećenost Vlade sprovođenju reformi i članstvu u EU kao strateškom cilju koji nema alternativu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS