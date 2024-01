Ivanović u zvaničnoj posjeti Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Šef crnogorske diplomatije Filip Ivanović boraviće naredna dva dana u zvaničnoj posjeti Mađarskoj, na poziv ministra vanjskih poslova i trgovine te zemlje Petera Sijarta. Iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili su da je posjeta prilika da se potvrdi posvećenost daljem razvoju saradnje i bilateralnih odnosa Crne Gore i Mađarske. „Kao i da se afirmiše posvećenost evropskoj integraciji, imajući u vidu da će Mađarska predsjedavati Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine“, naveli su iz tog Vladinog resora.

