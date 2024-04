Ivanović u posjeti Švedskoj 26. aprila

Podgorica, (MINA) – Šef crnogorske diplomatije Filip Ivanović boraviće 26. aprila u radnoj posjeti Švedskoj, na poziv švedskog ministra vanjskih poslova Tobijasa Bilstroma.

Vlada je danas na telefonskoj sjednici utvrdila platformu za posjetu Ivanovića.

U platformi se navodi da će posjeta biti dobra prilika za unapređenje političkog dijaloga i razmjenu mišljenja o brojnim pitanjima u cilju jačanja međudržavnih odnosa Crne Gore i Švedske.

Ističe se da je pristupanjem Švedske NATO-u stvorena nova dimenzija odnosa sa Crnom Gorom.

„i stekli se uslovi da dvije prijateljske države, sada i saveznice, dodatno osnaže svoje odnose i razmotre konkretne modalitete saradnje u cilju koordinisanog djelovanja na globalne izazove današnjice“, navodi se u platformu.

Dodaje se da će posjeta biti značajna i u pogledu integracionog puta Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji (EU), budući da je Švedska zagovornik politike proširenja i podržava zemlje kandidate u njihovim nastojanjima da postanu punopravne članice Unije.

„Sagovornici će biti informisani o ostvarenom napretku Crne Gore na putu evropskih integracija, planiranim aktivnostima Vlade Crne Gore u predstojećim fazama pregovaračkog procesa i našim očekivanjima, te potrebnoj podršci Švedske u tom kontekstu“, piše u platformi.

U dokumentu se navodi da će Ivanović sa švedskim zvaničnicima razgovarati o potencijalima za unapređenje saradnje u oblasti ekonomije i energetike, turizma, unutrašnjih poslova, readmisije lica bez dozvole boravka, kao i obrazovanja i kulture.

Kako je naglašeno, posjeta je značajna i u pogledu aktuelizacije Sporazuma o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Švedske i njegovog što skorijeg usaglašavanja, budući da je to pitanje izuzetno važno za crnogorske državljane koji žive i rade u Švedskoj.

Ističe se da je u pitanju prva posjeta crnogorskog zvaničnika Švedskoj od članstva te države u NATO-u.

„Ivanović će ukazati na posvećenost Crne Gore da, kao odgovorna i pouzdana NATO članica i kao kandidat za članstvo u EU koja se u potpunosti usklađuje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije, doprinosi zajedničkim naporima kojim se osigurava zaštita cjelokupnog evroatlantskog područja“, navodi se u platformi.

Posjeta je, kako se ističe, važna i za održavanje političkog dijaloga u kontektu napora koje Crna Gora ulaže na putu ka članstvu u EU, ali i očekivanja koje Crna Gora ima od pregovaračkog procesa tokom ove godine.

Navodi se da će u fokusu razgovora biti i razmatranje konkretnih mogućnosti za pružanje pomoći kroz angažovanje švedskih eksperata u pojedinim pregovaračkim poglavljima.

„Na planu bilateralnih odnosa, postoji naš interes za unapređenjem saradnje u brojnim oblastima (ekonomija, energetika, turizam, unutrašnji poslovi, kultura i obrazovanje), pa je posjeta Štokholmu važna i sa aspekta iniciranja potencijalnih zajedničkih projekata od velike važnosti za dalje snaženje saradnje“, dodaje se u platformi.

U delegaciji, koju će predvoditi Ivanović, biće i šefica njegovog kabineta Majda Gluščević, šefica Biroa za odnose sa javnošću Mirela Tuzović i druga sekretarka u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove Iva Martinović.

