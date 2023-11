Ivanović: Nastavićemo usaglašavanje sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da se u potpunosti usaglašava sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU) i ostaje posvećena članstvu u NATO-u i ispunjavanju obaveza iz evropske agende, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ivanović je danas razgovarao sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džudi Rajzing Rajnke, Njemačke Peterom Feltenom, Češke Janinom Hrebičkovom, kao i šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Navodi se da je na sastanku sa Rajnke Ivanović razgovarao o prioritetima 44. Vlade na vanjskopolitičkom planu, kao i daljim koracima u pravcu snaženja sadržajnih bilateralnih odnosa i unapređenja ekonomske saradnje.

Ivanović je istakao da su SAD saveznik i najvažniji spoljnopolitički partner Crne Gore.

„Ostajemo posvećeni članstvu u NATO-u i ispunjavanju obaveza iz evropske agende, sa ciljem što bržeg i sveobuhvatnijeg sprovođenja neophodnih reformi“, rekao je Ivanović i istakao da će Crna Gora nastaviti da se u potpunosti usaglašava sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Rajnke je naglasila značaj ispunjenja Vladinih obaveza da sprovede reforme nužne za pristupanje EU, posebno u području vladavine prava, kao i da ostane u potpunosti usklađena sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

„Napredak u ovim oblastima će odrediti tempo napredovanja Crne Gore na evropskom putu“, kazala je Rajnke.

Ivanović je, u razgovoru sa Feltenom, podsjetio da evropska integracija i napredak u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 ostaju ključni prioritet Vlade.

On je zahvalio na inicijativi Njemačke da se u Berlinu prethodne sedmice razgovara o politici proširenja i na taj način iskaže otvorenost prema prijemu novih država.

„Vjerujem da će Crna Gora dokazati svoju odlučnost da ubrza evropski put ispunjavanjem ključnih preduslova, koji će pregovaračkom procesu dati dodatni zamah“, istakao je Ivanović.

Felten je kazao da je podrška Njemačke evropskoj budućnosti Crne Gore neupitna i izrazio zadovoljstvo što je i nova Vlada, kao svoj prioritet, postavila reforme koje za cilj imaju da Crna Gora napravi iskorak ka EU.

On je ocijenio da tome doprinosi i posvećenost razvoju dobrosusjedskih odnosa i afirmaciji regionalne saradnje, u čemu, prema riječima Feltena, Crna Gora može poslužiti kao primjer.

Iz MVP su kazali da je i tokom sastanka Hrebičkovom u fokusu razgovora bila evropska agenda.

Ivanović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Češke reformskim i demokratskim procesima u Crnoj Gori, kao i pomoći na političkom i ekspertskom nivou u procesu pregovora sa EU.

Hrebičkova je kazala da je zadovoljna jasnom evropskom orjentacijom nove Vlade, kao i privrženošću usaglašavanju sa vanjskom politikom EU.

„Obostrano je ocijenjeno da su bilateralni odnosi odlični i sadržajni, a bilo je riječi i o mogućnostima širenja ekonomske, kao i saradnje u oblastima odbrane, obrazovanja i kulture“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak Ivanovića i Vag bio prilika da se ukaže na snažno strateško partnerstvo koje je Crna Gora izgradila sa OEBS-om.

Ivanović je na tom sastanku kazao da se saradnja sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori temelji na otvorenoj komunikaciji i zajedničkim naporima u ključnim oblastima djelovanja.

On je istakao da je usvajanje demokratskih standarda, uz podršku OEBS-a, doprinijelo realizaciji obaveza iz pregovaračkog procesa sa EU.

Vag je istakla da je zadovoljna realizacijom programa i projekata u Crnoj Gori, dodajući da glavni ciljevi Misije ostaju da pomogne u jačanju demokratskih kapaciteta institucija, promoviše bezbjednost i slobodu medija i novinara i doprinese jačanju sistema dobrog upravljanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS