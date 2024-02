Ivanović: Crna Gora neće propustiti povoljan trenutak u integracijama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora neće propustiti priliku da iskoristi aktuelan povoljan trenutak i nastavi sa sprovođenjem reformi kako bi uspješno završila proces pregovora sa Evropskom unijom (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je to kazao na sastanku sa izaslanikom Njemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom, tokom drugog dana Minhenske bezbjednosne konferencije.

Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da se centralna tema sastanka sa Zaracinom odnosila na rezultate koje Crna Gora ostvaruje u ključnim poglavljima pregovora sa EU.

Ocijenjeno je, kako se navodi, važnim to što je Crna Gora uspješno okončala imenovanja u pravosuđu, čime je potvrdila odlučnost i spremnost političkih aktera na kompromis radi ostvarenja zajedničkog cilja i ključnog vanjskopolitičkog prioriteta.

Ivanović je, kako se navodi u saopštenju, istakao da Crna Gora neće propustiti priliku da iskoristi aktuelni povoljan trenutak i nastavi sa sprovođenjem reformi, kako bi uspješno privela kraju proces pregovora sa EU.

Iz Ministarstva vanjskih poslova su saopštili da je Ivanović, tokom drugog dana Minhenske konferencije, imao brojne bilateralne sastanke.

Ivanović je, kako je saopšteno, o aktuelnim temama i daljem jačanju saradnje razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Turske Hakanom Fidanom.

Ivanović i Fidan su ukazali na prijateljske odnose i intenzivnu bilateralnu saradnju.

“Crna Gora i Turska njeguju snažno partnerstvo i savezništvo, a to ujedno predstavlja podsticaj za obostranu posvećenost širenju oblasti saradnje i bližem povezivanju Crne Gore i Turske”, ocijenili su Ivanović i Fidan.

Tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom predsjednika Vlade Velike Britanije za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom ukazano je na značaj NATO savezništva, koje je dodatno osnažilo bilateralnu saradnju Crne Gore i Velike Britanije.

Ivanović je kazao da je aktivno i kredibilno članstvo u Alijansi jedan od prioriteta 44. Vlade i da Crna Gora ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima i jačanju regionalne stabilnosti, kao i snaženju otpornosti na brojne izazove.

Pič je ocijenio pozitivnim napredak Crne Gore na evropskom putu i posvećenost reformama u oblasti vladavine prava, dodajući da će Velika Britanija nastaviti da bude partner Crnoj Gori u reformskim procesima.

Ivanović je, kako je saopšteno razgovarao i sa velikim kancelarom i ministrom za vanjske poslove Suverenog Viteškog Malteškog Reda Rikardom Paternom di Montekupom, kao i sa ministrom vanjskih poslova Maldiva Zamerom Mosom.

“Susret sa maldivskim kolegom bio je odlična prilika za razmjenu mišljenja o mogućnostima i modalitetima unaprjeđenja saradnje u sferama od zajedničkog interesa, sa posebnim osvrtom na oblast turizma”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Ivanović ukazao i na kandidaturu Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za 2026. i 2027.godinu.

U fokusu razgovora sa Montekupom bila je, kako se navodi, uloga međunarodne zajednice u rješavanju konflikata i obezbjeđivanje i pružanje humanitarne pomoći i zaštite civilima u ratom pogođenim područjima.

U saopštenju se dodaje da je Ivanović razgovarao i sa višom saradnicom Belfer Centra za nauku i međunarodne poslove i bivšom pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu Karen Donfried, kao i sa predsjednikom Fondacije braće Rokfeler Stivenom Hajncom.

