Inicijativa za oduzimanje Radovanu Karadžiću nagrade Risto Ratković 

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljski odbor Bošnjačke stranke (BS) podnio je lokalnom parlamentu inicijativu za oduzimanje književne nagrade “Risto Ratković” bivšem predsjedniku bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske i presuđenom zločincu Radovanu Karadžiću.

Iz BS su podsjetili da je Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaje ratovanja

Oni su naveli da je nagrada „Risto Ratković“ Karadžiću dodijeljena 1993. godine za knjigu poezije.

„Mišljenja smo da je nagrada, zapravo, dodijeljena iz čisto političkih razloga, a ne zbog kvaliteta njegove poezije“, kaže se u saopštenju bjelopoljskog odbora BS-a.

Oni smatraju da se dodjeljivanjem te nagrade presuđenom zločincu za genocid nanijela trajna mrlja Bijelom Polju, koje je poznato po skladnom suživotu, multikulturalnosti i harmoniji između pripadnika različitih vjera i nacija.

„Takođe, ova nagrada je balast samoj javnoj ustanovi (JU) Kuća Rista Ratkovića, zbog koje su brojni pjesnici odbili ili vratili ovo priznanje, a mnogi baš iz ovog razloga ne posjećuju ovu i druge manifestacije u organizaciji JU Kuća Risto Ratković“, navodi se u saopštenju.

