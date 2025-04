Ibrahimović: Regionalna saradnja u fokusu

Podgorica, (MINA) – Očuvanje i jačanje dobrih odnosa sa susjedima jedan je od ključnih prioriteta vanjske politike Crne Gore, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova mr Ervin Ibrahimović, navodeći da regionalna saradnja doprinosi razvoju svake države i ubrzanju puta ka Evropskoj uniji (EU).

Ibrahimović, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, učestvuje na Antalijskom diplomatskom forumu, gdje je danas govorio na panel diskusiji posvećenoj značaju regionalne saradnje za prosperitet Balkana.

On je, u uvodnom obraćanju, kazao da je očuvanje i jačanje dobrih odnosa sa susjedima jedan od ključnih prioriteta vanjske politike Crne Gore i da regionalna saradnja doprinosi razvoju svake od država i ubrzanju puta ka članstvu u EU.

„Od sticanja nezavisnosti, uložili smo značajne napore da kroz regionalne inicijative ostvarimo konkretne koristi za naše građane“, rekao je Ibrahimović.

Kako je naveo, Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Regionalni savjet za saradnju, Berlinski proces, ali i ostale inicijative, pomažu u dostizanju evropskih standarda u mnogim oblastima.

Ibrahimović je upozorio da neriješena pitanja među državama regiona, kao i nedostatak političke volje, mogu usporiti integracione procese.

On je naglasio da saradnja u okviru regionalnih organizacija ima potencijal da unaprijedi bilateralne kontakte i razumijevanje, ukoliko se koristi na pravi način.

„Dobra infrastruktura je neophodna za jače regionalne veze i saradnju. Može dodatno privući investicije i osnažiti ekonomiju, ali sve to mora biti zasnovano na međusobnom poštovanju, miru, povjerenju i sigurnosti”, ocijenio je Ibrahimović.

On je podsjetio da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena evropskoj integraciji i da će “kroz regionalna partnerstva nastaviti da gradi povezaniji i prosperitetniji region Jugoistočne Evrope”.

Na panelu su govorili i šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski i Srbije Marko Đurić, kao i zamjenik ministra vanjskih poslova Turske Mehmet Kemal Bozaj i generalni sekretar RCC-a Amer Kapetanović.

Kako je saopšteno, Ibrahimović se danas u Antaliji sastao sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirlioluom.

„Razgovarali su o ključnim globalnim bezbjednosnim izazovima i budućnosti Organizacije, a obostrano je ukazano na važnost bliske saradnje s ciljem jačanja regionalne i međunarodne bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku naglašeno da je važno očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine u kontekstu ruske agresije.

Ibrahimović je istakao da Crna Gora aktivno učestvuje u aktvnostima na multilateralnom planu, ukjučujući i u okviru OEBS-a, koji, u narednom periodu, može odigrati ključnu ulogu u izgradnji nove bezbjednosne arhitekture u Evropi.

Sinirliolu je kazao da je Crna Gora važan partner i da će OEBS nastaviti da podržava procese koji za cij imaju izgradnju mira i jačanje bezbjednosti i vladavine prava.

