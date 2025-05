Ibrahimović: Krivokapić savjetnik u MVP-u na određeno vrijeme

Podgorica, (MINA) – Bivši dugogodišnji predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić zaposlen je u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) na poziciji ambasadora – savjetnika, potvrdio je šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je Danu rekao da je Krivokapić u MVP primljen na određeno vrijeme od dvije godine, a njegov radni angažman započet je 16. decembra prošle godine.

On je podsjetio da je imenovanje savjetnika tog ranga, koje je službeničko mjesto, a za razliku od drugih ministarstava ima zvučan naziv, autonomno pravo ministra.

Prema članu 72 Zakona o vanjskim poslovima, ministar vanjskih poslova može bez javnog oglašavanja donijeti rješenje o zasnivanju radnog odnosa “osobe sa odgovarajućim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, značajnim diplomatskim iskustvom, profesionalnim zvanjima i vještinom ili iskustvom u radu u međunarodnim i drugim organizacijama”.

“Imenovao sam čovjeka koji je četiri puta biran za predsjednika Skupštine”, rekao je Ibrahimović.

On je podsjetio da je Krivokapić bivši predsjednik najveće parlamentarne skupštine na svijetu – OEBS-a, kao i da je bio ministar vanjskih poslova u 43. Vladi i više od tri decenije poslanik u Skupštini Crne Gore.

“Bio je poslanik i u Saveznoj republici Jugoslaviji i u Srbiji i Crnoj Gori. Znači, možemo mirne duše reći da je čovjek sa respektabilnim iskustvom i značajnim domaćim i međunarodnim konekcijama – poželjan i koristan savjetnik”, kazao je Ibrahimović.

Upitan da li je premijer Milojko Spajić znao da je Krivokapić savjetnik u MVP, Ibrahimović je kazao da to premijer ne mora da zna, jer je imenovanje na tu funkciju autonomno pravo ministra.

“Između mene i premijera nema nesuglasica. Naš odnos je, prije svega, prepoznat kao vrlo profesionalan i korektan. Uvijek smo imali kvalitetnu saradnju, a mislim da obojica radimo ono što je Ustavom predviđeno i to najbolje što umijemo”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da radi punim kapacitetom i da to Spajić i prepoznaje.

“Za poziciju na koju je imenovan Krivokapić nemam obavezu čak ni da se konsultujem sa kolegama iz Vlade”, naveo je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS