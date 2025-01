Ibrahimović: Imamo kapacitete za finalizaciju procesa evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima kapacitete za finalizaciju procesa evropske integracije, što su najbolje potvrdili rezultati ostvareni tokom prošle godine, kazao je šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović na sastanku sa specijalnim izaslanikom Vlade Njemačke za Zapadni Balkan, Manuelom Zaracinom.

Ibrahimović je rekao da evropska integracija ostaje ključni prioritet Crne Gore i da, uz snažnu podršku Njemačke i drugih partnera, država ostaje posvećena zatvaranju pregovaračkih poglavlja tokom ove godine i očuvanju reformske dinamike do konačnog pristupanja Evropskoj uniji (EU).

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), kazao da Crna Gora cijeni kontinuiranu političku i ekspertsku podršku Njemačke u procesu evropske integracije, posebno imajući u vidu cilj Crne Gore da postane članica EU do 2028. godine.

“Crna Gora posjeduje potrebne kapacitete za finalizaciju procesa evropske integracije, što su najbolje potvrdili ostvareni rezultati tokom protekle godine”, ocijenio je Ibrahimović.

On je dodao da je u aktuelnoj fazi ključna podrška partnera iz Brisela, kako bi se dodatno osnažila reformska dinamika i osigurao nesmetan napredak ka članstvu u EU.

Zaracin je, kako je saopšteno iz MVP-a, pohvalio reformske napore Crne Gore, navodeći da država može računati na punu političku i ekspertsku podršku Njemačke na evropskom putu.

On je istakao da je neophodno zadržati reformsku dinamiku, pri čemu će dosljednost i efikasnost u sprovođenju reformi biti odlučujući faktor u daljem pregovaračkom procesu.

Iz MVP su kazali da su Ibrahimović i Zaracin razgovarali i o značaju regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

„Oni su ocijenili da dalji napredak regiona zavisi od kontinuiranog dijaloga, međusobnog razumijevanja i saradnje u duhu evropskih vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS