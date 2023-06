Ibrahimović: Crna Gora da u pravom smislu bude država vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) želi da Crna Gora u pravom smislu bude država vladavine prava, evropska, sekularna i demokratska, poručio je nosilac liste te stranke Ervin Ibrahimović.

On je na skupu u Plavu kazao da je bošnjački narod sazrio.

Ibrahimović je rekao da će BS 11.juna potvrditi da su Bošnjaci svjesni ko su, šta su i kome treba da vjeruju.

„Mi želimo da Crna Gora u pravom smislu bude država vladavine prava, evropska, sekularna, demokratska Crna Gora. To ćemo postići samo ukoliko u njoj Muhamed i Marko imaju ista prava i ukoliko isto pripada njima u Crnoj Gori”, rekao je Ibrahimović.

Kako je kazao, kada se priča o evropskim vrijednostima, onda mora postojati država socijalne pravde.

“Imaćemo je kada prosječna plata bude jednaka i na sjeveru i na jugu Crne Gore. Imaćemo državu socijalne pravde kada na sjeveru bude bilo više uposlenih od penzionera i onih koji primaju socijalna davanja”, kazao je Ibrahimović.

On je ocijenio da je BS prepoznala sve izazove pred kojima se nalazi Crna Gora.

Ibrahimović je poručio i da je pred Plavom perspektiva.

„Plav ima sve ono što imaju moderne i razvijene opštine – ima prije svega pametne i umne ljude, prirodu i prirodne potencijale, kao i dijasporu, kojoj mogu da zavide i mnogo veće države“, rekao je Ibrahimović.

On je zaključio da je vrijeme da one opštine gdje žive Bošnjaci dostignu nivo razvijenosti kao i ostale opštine.

„Dosta nam je siromaštva“, zaključio je Ibrahimović.

