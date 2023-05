Ibrahimović: Bićemo nezaobilazan činilac prilikom formiranja Vlade

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) na predstojećim parlamentranim izborima ostvariće najbolji izborni rezultat i biće nezaobilazan činilac prilikom formiranja nove Vlade, kazao je nosilac izborne liste te partije Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS-a, Ibrahimović je, prilikom posjete Ulcinju, rekao da Bošnjaci u Crnoj Gori nemaju rezervnu domovinu i da žele ista prava kao i svi drugi građani u državi.

On je kazao da žele da u onim sredinama, u kojima žive manje brojni narodi, u pravom smislu stignu investicije i ekonomska “injekcija” od države.

“Ibrahimović je u razgovoru sa građanima Ulcinja, ali i sa simpatizerima i članovima BS-a, poručio da će BS ostvariti najbolji izborni rezultat i da će biti nezaobilazan činilac prilikom formiranja nove Vlade”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da ne traže ništa više od onoga što im pripada.

“Bošnjaci su uvijek mirnim putem, demokratskim sredstvima, tražili svoje mjesto u ovoj našoj prelijepoj Crnoj Gori”, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, Ulcinj je u pravom smislu primjer multietničkog sklada i susreta civilizacija.

“Ne bi Ulcinj bio ovako lijep da nema kolorita bošnjačke kulture i tradicije. Zato i poručujem da bez Bošnjaka, ne bi ni Crna Gora bila ovako lijepa”, naveo je Ibrahimović.

Kako je kazao, da bi Bošnjaci ostali na svojim ognjištima, treba i država da im stvori uslove za tako nešto.

Ibrahimović je istakao da su predstojeći izbori od velike važnosti za bošnjački narod.

„Jasno je da su Bošnjaci shvatili da treba da budu jedno, kao što jesmo jedno, i da će 11.juna Bošnjaci dominantno podržati BS”, rekao je Ibrahimović.

To je, kako je dodao, dobro za Crnu Goru, za sve narode, ali i za evropsku perspektivu države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS