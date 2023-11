Gradišnik: Crna Gora bi i prije 2030. mogla postati dio EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi i prije 2030. godine mogla postati dio Evropske unije (EU), ocijenila je ambasadorka Slovenije Bernarda Gradišnik na sastanku sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.

Ona je kazala da je Slovenija srećna što je Crna Gora dobila Vladu i što stvari idu dalje.

“Veliki je odziv na non-pejper koji je Slovenija uz nekoliko država predala prije nekoliko dana, sa idejom da se Crna Gora i ostale države regiona što prije nađu u Evropskoj uniji. Tu smo da pomognemo na svaki način da se to desi,” kazala je Gradišnik.

Spajić je rekao da Crna Gora smatra Sloveniju jako bliskom i da želi da sa tom državom ima najbolje moguće bilateralne odnose.

“Zato i očekujemo da nam pomognete da se naš glas jače čuje u Briselu nego do sada. Želimo da kopiramo primjer Slovenije u procesu EU integracija,” poručio je Spajić.

Iz Vlade su kazali da je Spajić obećao konkretne korake na EU putu, posebno u pogledu ispunjenja zahtjeva iz poglavlja 23 i 24.

Kako su naveli, na sastanku je istaknuta odlična bilateralna saradnja, ali i prostor da se dodatno poboljša i iskoristi iskustvo Slovenije u privredi, energetici.

