Gorčević: Vlada postavila ambiciozne, ali realne ciljeve

Podgorica, (MINA) – Vlada je postavila ambiciozne, ali realne ciljeve, kako bi Crna Gora u srednjoročnom periodu ispunila sve uslove i bila spremna za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević u razgovoru sa kineskim ambasadorom Fan Kunom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević je upoznala Kuna sa ciljevima i planovima Vlade usmjerenim na intenziviranje reformskih aktivnosti i ubrzanje procesa pristupanja EU.

„Vlada je postavila ambiciozne, ali realne ciljeve, kako bi naša država u srednjoročnom periodu ispunila sve uslove i dostigla spremnost za članstvo u EU”, rekla je Gorčević.

Kako je kazala, Vlada je opredijeljena da gradi društvo koje se temelji na vladavini prava i evropskim vrijednostima.

Gorčević je istakla da su odlučni da razvijaju crnogorsku ekonomiju i unapređuju kvalitet života građana.

“U tom dijelu želimo dalje da razvijamo bilateralne odnose sa Kinom i realizujemo projekte u oblastima od obostranog interesa”, poručila je Gorčević.

Kun je, kako je saopšteno, pozdravio rezultate koje Crna Gora ostvaruje u procesu pristupanja EU.

On je kazao da je zadovoljan realizacijom krupnih infrastrukturnih projekata i naveo da su kineske institucije i kompanije zainteresovane za saradnju na realizaciji saobraćajnih i energetskih projekata, kao i za unapređenje ekonomske saradnje.

Kako je rekao Kun, izgradnja prve dionice auto-puta predstavlja značajno obilježje dobrih bilateralnih odnosa dvije države.

“Želimo da unapređujemo našu saradnju i kroz realizaciju važnih kapitalnih projekata doprinesemo daljem razvoju Crne Gore i snaženju prijateljskih veza naša dva naroda“, kazao je Kun.

Na sastanku je saopšteno da su odnosi Crne Gore i Kine prijateljski i da je saradnja dvije države uspješna u velikom broju oblasti, među kojima se posebno ističu oblasti razvoja infrastrukture, kao i kulturna i naučno-obrazovna saradnja.

