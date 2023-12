Gorčević: Veliki korak ka dobijanju završnih mjerila za poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Kompletiranje Sudskog savjeta veliki je korak ka dobijanju završnih mjerila za poglavlja 23 i 24, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je kazala da je Skupština, obezbjeđivanjem dvotrećinske većine za imenovanje članova Sudskog savjeta, dala snažan impuls evropskim integracijama.

“Ovo je veliki korak ka dobijanju završnih mjerila za poglavlja 23 i 24”, navela je Gorčević na društvenoj mreži X.

Kako je rekla, ne sumnja da će poslanici jednakom odgovornošću pristupiti i imenovanju vrhovnog državnog tužioca u što skorijem roku, čime će pravosuđe izaći iz institucionalne blokade.

