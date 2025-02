Gorčević: Politička stabilnost i konsenzus ključni za evropski put

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost i konsenzus među svim relevantnim političkim i društvenim akterima, uz podršku Evropske komisije (EK), ključni su za održavanje tempa na evropskom putu Crne Gore, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je to rekla na sastanku sa ministrom za evropske poslove i odbranu Irske Tomasom Birnom, na marginama neformalnog sastanka Savjeta za opšte poslove EU (GAC) u Varšavi.

„Politička stabilnost i konsenzus među svim relevantnim političkim i društvenim akterima, uz potrebnu podršku Evropske komisije, ostaju ključni faktori u održavanju tempa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU)“, poručila je Gorčević.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), rekla da je EU integracija prioritet Vlade, ali i opozicije.

„Iako postoje razlike u tome kako postići ove ciljeve, nema aktivnih političkih aktera koji promovišu euroskepticizam“, kazala je Gorčević.

Kako je navela, kroz dijalog i uz podršku evropskih partnera ulažu napore za prevazilaženje izazova u vidu blokade i bojkota parlamenta od opozicije.

„U ovom ključnom trenutku, kada su Vlada i javna uprava potpuno posvećeni ispunjavanju reformskih zadataka i političkih kriterijuma EU, podrška zemalja članica je neprocjenjiva“, naglasila je Gorčević.

Iz MEP-a su kazali da je na sastanku razgovarano o predsjedavanju Irske Savjetom EU u drugoj polovini naredne godine, kada se očekuje da Crna Gora zatvori najizazovnija pregovaračka poglavlja, uključujući ona koja se odnose na vladavinu prava.

„Pravovremeno angažovanje stručne podrške, gdje je to moguće, kao i snažna politička podrška, biće ključni za uspješnu implementaciju plana da do kraja 2026. godine Crna Gora zatvori sva pregovaračka poglavlja“, rekla je Gorčević.

Ona je istakla da Irska može igrati značajnu ulogu i na političkom nivou, s obzirom na svoj pozitivan stav o proširenju EU i podršci Zapadnom Balkanu.

Gorčević je kazala da je Irska poznata po svom snažnom zalaganju za vladavinu prava, ljudska prava i demokratske standarde, navodeći da postoji prostor za podršku efikasnoj implementaciji reformi u Crnoj Gori u ovim oblastima.

Birn je poručio da Irska podržava procese proširenja, kao i evropski put Crne Gore.

On je rekao da, iako je teško predvidjeti okolnosti u drugoj polovini 2026. godine, vjeruje da će proširenje svakako biti jedan od prioriteta.

„Irska prepoznaje i podržava značajan napredak koji je Crna Gora napravila u procesu pristupanja EU. Podrška crnogorskom putu ka članstvu u EU će biti jedan od fokusa irskog predsjedavanja Savjetom EU sljedeće godine“, poručio je Birn.

