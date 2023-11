Gorčević: Opredijeljeni da do kraja mandata sprovedemo reforme

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada čvrsto je opredijeljena da, do kraja svog mandata, sprovede potrebne reforme koje će osigurati da Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije (EU), poručila je ministarka evropskih poslova (MEP), Maida Gorčević u razgovoru sa ambasadorom Finske, Niklasom Lindkvistom.

Gorčević je, kako je saopšteno iz MEP-a, upoznala Lindkvista sa planovima Vlade za realizaciju obaveza iz evropske agende, sa fokusom na ispunjenje preporuka iz Izvještaja Evropske komisije i izradu Agende prioritetnih reformi s ciljem dobijanja sredstava iz Instrumenta Plan rasta za Zapadni Balkan.

„Vlada Crne Gore je čvrsto opredijeljena da, do kraja svog mandata, sprovede sve potrebne reforme koje će osigurati da postanemo sljedeća članica EU. Naši planovi i rokovi su ambiciozni, ali realni. Iza njih stoje ozbiljni i odgovorni ljudi u Vladi, resornim institucijama i pregovaračkoj strukturi“, poručila je Gorčević.

Navodi se da je Lindkvist čestitao na formiranju nove Vlade, istakavši da postavljeni prioriteti i rokovi daju nadu da će Crna Gora ubrzati reformske procese, posebno u oblasti vladavine prava i ekonomskog razvoja, za šta ima punu podršku Finske.

On je istakao da je pred Crnom Gorom puno zahtjevnog posla i da je uvjeren da će sve tri grane vlasi postići konsenzus u vezi sa ključnim vanjskopolitičkim opredjeljenjem.

“Naši planovi i rokovi su ambiciozni, ali realni. Iza njih stoje ozbiljni i odgovorni ljudi u Vladi, resornim institucijama i pregovaračkoj strukturi“, poručila je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS