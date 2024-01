Gorčević: Izbor VDT-a demonstrira volju za sprovođenjem reformi

Podgorica, (MINA) – Izbor Vrhovnog državnog tužioca (VDT) demonstrira volju za sprovođenjem reformi, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Poslanici crnogorskog parlamenta izabrali su danas, kvalifikovanom većinom, Milorada Markovića za VDT-a.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je naglasila da je izbor VDT-a posebno važan u susret održavanju međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije (EU).

“Ostvareni rezultati u pravosuđu jasno demonstriraju volju za sprovođenjem reformi”, poručila je Gorčević.

Izborom Markovića, kako je navela, ta institucija izlazi iz v.d. stanja nakon više od četiri godine.

“Za kratko vrijeme, parlament je obezbijedio treće u nizu imenovanje u pravosuđu, a time sproveo potpunu deblokadu institucija”, kazala je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS