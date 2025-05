Gorčević: Crna Gora spremna da prenosi znanje i iskustvo Moldaviji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da svoje znanje i iskustvo u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) prenosi Moldaviji, koja je u početnoj fazi pregovora, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević se danas u Podgorici sastala sa potpredsjednicom Vlade Moldavije za evropske integracije i glavnom pregovaračicom, Kristinom Gerasimov.

„Gorčević je kazala da je Crna Gora, kao država koja je najdalje odmakla u procesu pristupanja EU među državama kandidatima, spremna da stavi svoja znanja i kapacitete na raspolaganje Moldaviji, koja se nalazi u početnoj fazi pregovora“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, upravo zbog toga, danas potpisan Memorandum o saradnji u oblasti evropskih integracija i procesa pristupanja, koji će omogućiti intenzivnu razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi između dvije države.

Gorčević je kazala da je Crna Gora posvećena tome da svoje iskustvo i znanje podijeli sa zemljama koje su sada na početku evropskog puta.

„Jer vjerujemo da je budućnost cijelog kontinenta ujedinjena u vrijednostima demokratije, slobode i solidarnosti. U Moldaviji vidimo pouzdanog partnera i prijatelja u ovom procesu“, poručila je Gorčević.

Memorandum, kako je saopšteno iz MEP-a, predviđa saradnju u svim ključnim oblastima pristupnog procesa – od usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, preko reforme javne uprave i borbe protiv korupcije, do Zelenih politika i ciljeva održivog razvoja.

„Poseban fokus biće na jačanju institucija i kapaciteta administracije, kroz obuke, zajedničke događaje, razmjenu eksperata i studijske posjete“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Gerasimov zahvalila Crnoj Gori na otvorenosti i spremnosti da podijeli dragocjeno iskustvo u pregovorima sa EU.

Prema njenim riječima, za Moldaviju, koja tek otvara poglavlja i gradi pregovaračku strukturu, saradnja sa Crnom Gorom ima ogroman značaj.

„Vaše znanje i lekcije koje ste naučili biće nam od neprocjenjive pomoći. Vjerujem da ćemo zajedno doprinositi jačanju evropske ideje na istoku i jugoistoku Evrope“, istakla je Gerasimov.

Sagovornice su ocijenile da evropska integracija nije samo tehnički proces već i duboka transformacija društva, u kojoj međusobna solidarnost i partnerstvo igraju ključnu ulogu.

„Potpisivanjem ovog Memoranduma, Crna Gora i Moldavija šalju jasnu poruku o svojoj posvećenosti evropskim vrijednostima i zajedničkoj evropskoj budućnosti“, dodaje se u saopštenju.

