Gorčević: Crna Gora podržava Kosovo na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) u interesu je svih država regiona jer će Crna Gora zagovarati dalje proširenje po principu regate i biti snažna podrška susjedima u ispunjenju zadataka u pregovaračkom procesu, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je u razgovoru sa zamjenicom premijera Vlade Kosova Emilijom Redžepi, kazala da Crna Gora podržava Kosovo na putu ka EU.

Gorčević je podsjetila da je Crna Gora prva država kandidat koja pregova po novoj metodologiji sa EU, dodajući da se pretpostavlja da će se taj model primjenjivati na sve buduće kandidate.

“Crna Gora je spremna da podijeli stečeno znanje i iskustvo i pomogne, kako Kosovu, tako i ostalim državama u procesu pristupanja”, kazala je Gorčević.

Ona je dodala da će članstvo Crne Gore u EU biti u interesu svih država regiona.

“Jer će Crna Gora zagovarati i zastupati dalje proširenje prema principu regate, i biti snažna podrška susjedima u ispunjenju zahtjevnih zadataka u pregovaračkom procesu”, rekla je Gorčević.

Prema njenim riječima, osim podrške u oblasti evropske integracije, Crna Gora može da se poveže sa Kosovom kroz različite zajedničke projekte i inicijative.

“Ali i da uči od Kosova u oblastima kao što je digitalizacija pravosuđa u kojoj prednjače u cijelom regionu”, kazala je Gorčević.

Redžepi je rekla da su u fokusu rada Vlade Kosova vladavina prava, borba protiv korupcije, kao i ekonomski oporavak i socijalna politika.

“Jako nam je značajna pomoć Crne Gore u oblasti evropske integracije, ali želimo da dodatno unaprijedimo dobrosusjedske odnose i povežemo naše gradove”, naglasila je Redžepi.

Ona je dodala da dvije države mogu da sarađuju kroz različite regionalne inicijative, ali i kroz projekte u oblasti životne sredine.

U saopštenju su navodi da su Gorčević i Redžepi razgovarale o oblastima u kojima je moguće unaprijediti saradnju dvije države, kao što je oblast prekogranične saradnje, IPA fondovi, vladavina prava i osnaživanja ekonomskih veza.

Gorčević i Redžepi su, kako je saopšteno, zadovoljne uspješnim sprovođenjem programa prekogranične saradnje između dvije države.

Dodaje se da to predstavlja odličan primjer dobrosusjetskih odnosa dvije države sa ekonomskog, turističkog i kulturnog aspekta.

Gorčević i Redžepi su ocijenile da Crna Gora i Kosovo njeguju tradicionalno dobre i prijateljske odnose.

