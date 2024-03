Gorčević: Crna Gora nakon 13 godina da uđe u završnu fazu pregovora

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će sve kapacitete administracije staviti na raspolaganje kako bi ispunila uslove i sprovela reforme, ali očekuje od Evropske unije (EU) i država članica da to prepoznaju i dozvole da se uđe u završnu fazu pregovora.

To je poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, u razgovoru sa sa grčkim poslanikom u Evropskom parlamentu (EP), Steliosom Kimpuropulosom.

Gorčević je rekla da je Crna Gora uspješna priča ne samo za Zapadni Balkan, nego i za EU, pa je zato važno da do kraja ovog, ali i u sljedećem sazivu, ima podršku poslanika EP.

„Na prošloj Međuvladinoj konferenciji imali smo ohrabrenje i pomoć Grčke i nadam se da ćemo ih imati i za dobijanje IBARa“, poručila je Gorčević.

Ona je, kako je saopšteno iz Minisatrstva evropskih poslova (MEP), Kimpuropulosa upoznala sa napretkom koji je Crna Gora ostvarila u oblasti vladavine prava i ispunjavanja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, kao i reformama koje nam predstoje.

„Mi ćemo dati sve od sebe i sve kapacitete administracije staviti na raspolaganje kako bi ispunili sve uslove i sproveli reforme koje se od nas zahtijevaju, ali očekujemo i od Unije i država članica da to prepoznaju i dozvole Crnoj Gori da nakon 13 godina pregovora uđe u njihovu završnu fazu“, objasnila je Gorčević.

Ona je dodala je to važno za stabilnost regiona, ali i za politiku proširenja EU, jer Crna Gora može postati uzor i podsticaj državama Zapadnog Balkana da i oni ubrzaju sprovođenje reformi i proces pristupanja.

Gorčević je naglasil da u Crnoj Gori postoji širok društveni konsenzus po pitanju evropske integracije.

„Ova Vlada vjeruje da je to projekat cijelog društva i trudimo se da budemo inkluzivni i da otvorimo širok dijalog i saradnju sa opozicionim partijama, NVO sektorom i da uključimo sve zainteresovane strane“, kazala je Gorčević.

Kimpuropulos je, kako se navodi, pohvalio napredak Crne Gore.

On je kazao da je i u toku ovog saziva snažno podržavao Crnu Goru, dodajući da će i nakon izbora za EP nastaviti da se zalaže da se nagradi svaki napredak koji bude ostvaren.

Prema njegovim riječima, jako je važno da u tom procesu evropskih integracija postoji podrška cijelog društva.

„Raduje me što čujem da 80 odsto crnogorskih građana podržava članstvo, što je zavidan procenat i u odnosu na države članice. Dok god bude predano radili i isporučivali rezultate, u meni ćete imati podršku u Evropskom parlamentu“, rekao je Kimpuropulos.

Gorčević se, kako je saopšteno, na marginama konferencije „Zapadni Balkan i proširenje EU do 2030: San ili Stvarnost?“, srela sa ministrom vanjskih poslova Grčke Giorgosom Gerapetritisom, njegovom zamjenicom Aleksandrom Papadopoulou i pomoćnikom za ekonomsku diplomatiju i otvorenost, Kostasom Fragojanisom.

„Sagovornici su se saglasili da je Crna Gora ostvarila veliki napredak za samo nekoliko mjeseci i da države članice treba da nagrade rezultate u sprovođenju reformi i podrže našu državu, kako bi iskoristila pozitivan momenat u politici proširenja i postala sljedeća članica EU“, navodi se u saopštenju.

