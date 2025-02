Gorčević: Crna Gora dokaz da je proširenje EU ponovo na agendi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je dokaz da je proširenje Evropske unije (EU) ponovo na agendi, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević je to kazala na konferenciji „Proširenje EU – ostvareni napredak Crne Gore“, koju je organizovala Evropska kuća u Parizu u saradnji sa crnogorskom ambasadom u Francusko.

„Pokazali smo da se, uz odlučnost i posvećenost, mogu ostvariti konkretni rezultati i postali smo simbol evrooptimizma“, istakla je Gorčević.

Ona se osvrnula na ubrzani napredak Crne Gore na putu ka EU, kao i na podršku koju dobija da ispuni uslove da postane naredna članica.

Gorčević je kazala da to pokazuje da proširenje EU nije mit, nego realnost, kao i da je napredak moguć kada postoji politička volja sa obje strane i reformski kapacitet.

“Crna Gora danas nije samo lider u regionu. Crna Gora je dokaz da je proširenje EU ponovo na agendi”, kazala je Gorčević.

Ona je naglasila da Crna Gora ne traži prečice, niti posebne tretmane.

“Tražimo pravednu i zasluženu priliku da zatvorimo preostala poglavlja do 2026. godine i da postanemo 28. članica EU do 2028. godine”, poručila je Gorčević.

Ona je rekla da je proširenje, osim za države kanidate, važno i za EU, navodeći da u vremenu geopolitičkih neizvjesnosti, EU treba partnere koji su dokazani, lojalni i strateški važni.

“Crna Gora je upravo to. Potpuno smo usklađeni sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU. Članica smo NATO-a. Odlučno stojimo uz evropske vrijednosti”, naglasila je Gorčević.

Ona je istakla da vjeruje da proširenje više nije pitanje „da li“, već „kada i kako“.

“Vjerujem da i Crnoj Gori i Evropi treba snažna, jedinstvena i otporna EU”, zaključila je Gorčević.

Specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, Rene Trokaz poručio je da je Crna Gora primjer kako upornošću i vrijednim radom za kratko vrijeme mogu da se postignu veliki rezultati.

“Francuska podržava politiku proširenja zasnovanu na zaslugama. Crna Gora je pokazala da je ozbiljna u namjeri da sprovede reforme, transformiše društvo i pripremi se za članstvo u Uniji”, kazao je Trokaz.

Prema njegovim riječima, Francuska je spremna da podrži Crnu Goru na tom putu.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović podsjetio je na sve što je urađeno u oblasti evropske integracije u proteklih godinu ipo.

“Protekla godina bila je godina ubrzanog napretka u kojoj su održane tri međuvladine konferecije, što je istinski rekord. Crna Gora je prva država koja je po novoj metodologiji proširenja dobila pozitivan IBAR u poglavljima 23 i 24″, kazao je Zenović.

Kako je istakao, Crna Gora je usvojila Reformsku agendu, koja će, u naredne tri godine, donijeti 383 miliona EUR iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

“Pridružili smo se jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) i po prvi put nakon sedam godina, zatvorili smo tri pregovaračka poglavlja”, podsjetio je Zenović.

Prema njegovim riječima, rezultati Crne Gore dodatno su naglašeni u izvještaju Evropske komisije o napretku, koji je najpozitivniji do sada.

Kako je saopšteno iz MEP, konferenciji su prisustvovali predstavnici francuskih institucija, civilnog društva, nevladinih organizacija i diplomatskih predstavništava, koji su iskazali interesovanje za proces pristupanja EU, regionalnu saradnju i razmjenu iskustava na Zapadnom Balkanu.

“Razmatrano je dosadašnje ostvarenje u pregovorima, izazovi u zatvaranju najzahtjevnijih poglavlja, kao i Plan rasta za Zapadni Balkan i reformska agenda”, kaže se u saopštenju.

