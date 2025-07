Gorčević: Civilno društvo i NVO ravnopravni partneri u procesu pregovora

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u proces pregovora s Evropskom unijom (EU) uključila civilno društvo i nevladine organizacije (NVO) kao ravnopravne partnere, što je značajno uticalo na kvalitet i kredibilitet reformi na putu ka EU, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), učestvovala na forumu „Izgradnja inkluzivne budućnosti u proširenoj EU: Uloga socijalnog dijaloga, civilnog društva i angažmana mladih“, koji je u Briselu organizovao Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC) .

Ona je istakla da je Crna Gora od samog početka u proces pregovora uključila civilno društvo i NVO kao ravnopravne partnere.

Kako je navela, predstavnici civilnog sektora učestvuju u svim pregovaračkim radnim grupama, kao punopravni članovi koji mogu da daju doprinos i učestvuju u donošenju odluka.

„Takav pristup značajno je uticao na kvalitet i kredibilitet naših reformi na putu ka EU. Učešće civilnog sektora obezbijedilo je veću transparentnost, povjerenje javnosti i šire vlasništvo nad EU agendom“, poručila je Gorčević.

Ona je dodala da je u Crnoj Gori učešće civilnog društva institucionalizovano i kroz njihovo članstvo u ključnim tijelima, kao što su Savjet za vladavinu prava, Nadzorni odbor za Reformsku agendu u okviru Plana rasta i Savjet za saradnju s NVO.

„Sva ta tijela su veoma aktivna i moram da kažem da u Crnoj Gori imamo zaista jak nevladin sektor, zbog čega treba da budemo ponosni“, naglasila je Gorčević.

Predsjednik EESC Oliver Ropke je, kako je saopšteno, pohvalio Crnu Goru kao jednog od predvodnika procesa proširenja.

On je naglasio važnost socijalnog dijaloga u zemljama kandidatima, ističući da uspješan proces proširenja ne može biti ograničen samo na odnose između evropskih institucija i vlada, već mora snažno uključiti i civilno društvo.

„Ako želimo da postignemo rezultate do 2028. godine, moramo da radimo zajedno. Demokratski otporno civilno društvo u zemljama kandidatima je u interesu cijele EU“, poručio je Ropke.

Iz MEP-a su naveli da su na forumu u Briselu učestvovali predstavnici vlada, civilnog društva, sindikata i međunarodnih organizacija zemalja članica i kandidata za članstvo.

EESC je savjetodavno tijelo EU koje okuplja predstavnike poslodavaca, sindikata i organizacija civilnog društva, s ciljem da osigura da se glas društvenih aktera čuje u procesu donošenja evropskih politika, i prva je institucija koja je svoja vrata otvorila i zemljama kandidatima.

Crna Gora je članica EESC od prošle godine.

