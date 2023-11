Golob: Moguće da Crna Gora postane članica EU 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Slovenija će biti glas Crne Gore na samitu Evropske zajednice u decembru, kazao je premijer Slovenije Robert Golob dodajući da je moguće da Crna Gora postane članica Evropske unije (EU) i 2028. godine.

Golob je, tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, ocijenio da su dvije države prirodni privredni saveznici i da zvanična Podgorica može da računa na punu podršku Slovenije na ekonomskom i političkom planu u narednom periodu.

“Slovenija će biti glas Crne Gore i u Evropskoj zajednici, na samitu Evropske zajednice u decembru, jer smatramo da su u ovim vremenima geopolitičkih promjena potrebne i pozitivne priče na Zapadnom Balkanu”, naveo je Golob.

On je, kako je kazao, uvjeren da Crna Gora može biti jedna od najljepših pozitivnih priča o približavanju zemalja Zapadnog Balkana EU.

“Mi smo optimisti da je moguće da Crna Gora postane članica EU i 2028. godine”, rekao je Golob.

Milatović je kazao da, susretom sa Golobom, završava zvaničnu posjetu Sloveniji koju koja je bila veoma dobra.

On je kazao da je u razgovoru sa njim dobio snažnu podršku kada je u pitanju evropski put Crne Gore.

“Zamolio sam predsjednika Vlade, kao što sam to uradio i sa predsjednicom Pirc Musar, da Slovenija bude još snažniji promoter i glas Crne Gore u Briselu kada je u pitanju naš evropski put, i mogu da vam kažem da se druga strana složila da će to upravo tako i biti”, rekao je Milatović.

On je kazao da su bilateralni odnosi dvije države ocijenjeni kao vrlo dobri.

“Saglasili smo se da u narednom periodu damo neki zajednički zamajac unaprjeđenju ekonomskih odnosa tako što ćemo već na proljeće naredne godine organizovati slovenačko-crnogorski privredni forum, najvjerovatnije u Podgorici, čime ćemo opet staviti akcenat na unaprjeđenje naše ekonomske saradnje”, rekao je Milatović.

On je naveo da je veoma srećan što je Crna Gora dobila i organizaciju Brdo- Brioni procesa.

“Crna Gora je veliki prijatelj Sloveniji, a i Slovenija Crnoj Gori i to je zajednička ocjena ove bilateralne posjete”, kazao je Milatović.

On je čestitao Sloveniji izbor za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija za period od naredne do 2025. godine i kazao da očekuje da svoja iskustva iz tog procesa podijeli sa našom zemljom koja se kandiduje za tu poziciju za period od 2026. do 2027. godine.

Kako se navodi, na sastanku je pomenuta i uspješna vojna saradnja dvije države u okviru NATO-a i potreba za jačanjem kulturne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS