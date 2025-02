Evropski savez: PES se pridružuje partijama koje su prestale da postoje

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pridružio se nizu partija koje su, poslije saradnje sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, prestale da postoje, saopštili su iz Evropskog saveza.

Iz PES-a su ranije kazali da je u Budvi sinoć ozvaničena koalicija kriminala i nacionalizma.

U saopštenju Evropskog saveza navodi se da je PES, za samo godinu i po, postao “Pokret Mandić sad (PMS)”.

“I time se pridružio nizu partija koje su poslije saradnje sa Mandićem prestale da postoje”, kazali su iz Evropskog saveza.

Prema njihovim riječima, o nivou propadanja PES-a najbolje govori to što danas moraju da kriju svoje poslanike, jer svako njihovo pojavljivanje znači par stotina glasova manje.

“Tako su juče poslije aplauza Mandiću doživjeli politički šamar u Budvi kroz ubjedljiv izbor Petra Odžića iz Evropskog saveza za predsjednika Skupštine”, navodi se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su rekli da je PES, na parlamentarnim izborima 2023. godine, u Budvi osvojio 24 odsto glasova.

“Da bi poslije svega godinu i po služenja Mandiću njihov rezultat bio dovoljan za jedan mandat i mršavih tri odsto”, kaže se u saopštenju.

Evropski savez, kako su naveli, razumije nervozu dijela PES-a.

„Zbog toga razumijemo nervozu dijela PMS-a koji želi da se obračuna sa PES-om i nastavi slugansku politiku koja Crnu Goru vraća unazad, svađa sa susjedima, a izabrane fukcionere proglašava za persona non grata”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su poručili da žele sreću hrabrim članovima PES-a.

“Koji ovih dana pokušavaju da vrate tu partiju na pravi kolosjek i odvoje je od uticaja (Aleksandra) Vučića, čiji pad ne vidi samo onaj ko neće”, dodali su iz Evropskog saveza.

Kako su naveli, pred građanima je jasna slika “da li će se putem Vučića i Mandića, ili evropskim i građanskim”.

„Kontakti koje pokašavaju da ostvare sa Evropskim savezom su pozitivan signal, ali će morati da počiste nered u svojoj kući i jasno kažu da li su za njih crnogorski studenti “kamikaze koje podlijeću pod auta” ili su, kao i za sve nas normalne, svijetla budućnost ove zemlje”, kaže se u saopštenju.

