Evropski savez formirao Koordinacioni odbor u Rožajama

Podgorica, (MINA) – U Rožajama je konstituisan Koordinacioni odbor Evropskog saveza, čime je, kako su saopštili, dodatno osnaženo zajedničko političko djelovanje Socijaldemokrata (SD), Socijaldemokratske partije (SDP) i Liberalne partije (LP) na sjeveru države.

Iz Evropskog saveza su kazali da je odluka o formiranju Koordinacionog odbora donesena na sastanku opštinskih odbora navedenih partija.

Na sastanku je ocijenjeno da Rožaje zaslužuje stabilnu, razvojno orijentisanu i inkluzivnu političku platformu, koja će dosljedno zastupati interese svih građana.

„Posebna pažnja na sastanku bila je posvećena analizi stanja u opštini i potrebi za hitnijim rješavanjem problema u oblasti infrastrukture, zapošljavanja i javnih usluga“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, saradnja SDP-a, SD-a i LP-a u okviru Evropskog saveza predstavlja jasnu alternativu politikama podjela i nekompetentnog upravljanja.

„Uvjereni smo da Rožaje može i mora bolje“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je naglašeno da je jedan od ključnih ciljeva Evropskog saveza da u Rožajama smijeni aktuelnu loklanu vlast Bošnjačke stranke, koja je odgovorna za katastrofalno stanje u ovoj opštini.

„Ali jednako tako i za ideološki mrak na nivou države, koji su upravo oni omogućili koalicijom sa onima koji slave osuđene ratne zločince, afirmišu četništvo i vrše brutalnu reviziju istorije“, dodaje se u saopštenju.

Iz Evropskog saveza su istakli da takvo političko savezništvo nije i ne može biti izraz volje građanske, evropski orijentisane Crne Gore, niti onih koji su dosljedno branili antifašističke i multietničke vrijednosti.

„A posebno nije u ime bošnjačkog naroda koji bi, da je sreće, trebalo da zastupaju“, dodali su iz Evropskog saveza.

Tokom sastanka je, kako se navodi, razgovarano i o strateškim pravcima djelovanja novog odbora, uključujući veće uključivanje mladih, promociju evropskih vrijednosti i konkretne inicijative koje će doprinijeti privrednom i društvenom razvoju ove opštine.

„Formiranjem Koordinacionog odbora u Rožajama otvaramo prostor za snažnije prisustvo politike koja se temelji na znanju, odgovornosti i poštovanju različitosti. Evropski savez će nastaviti da gradi povjerenje s građanima, nudeći im realna i ostvariva rješenja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su sastankom predsjedavali predsjednici opštinskih odbora partija koje čine Savez, Alen Kalač i Rejhan Agović, dok su se prisutnima obratili lideri saveza Damir Šehović i Ivan Vujović, poslanik Branislav Nenezić i potpredsjednica SDP-a Amina Cikotić.

Kako je saopšteno, tom prilikom su se obratili i novi članovi koji su pristupili Evropskom savezu.

„Ranije tokom dana predsjednik poslaničkog Kluba SD-a u Skupštini Crne Gore, Boris Mugoša održao je niz sastanaka sa privrednicima i uglednim građanima iz ove opštine“, navodi se u saopštenju.

