Evropska kuća otvorena u Baru

Podgorica, (MINA) – Evropska kuća danas je otvorena u Baru, čime je, kako je saopšteno, ojačano prisustvo Evropske unije (EU) na jugu Crne Gore, kroz uspostavljanje novog zvaničnog prostora za komunikaciju sa građanima.

Iz Evropske kuće kazali su da je delegacija EU u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Opštinom Bar, otvorila savremenu platformu koja će služiti kao institucionalni okvir za dijalog, informisanje i građanski angažman.

Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da Evropska kuća u Baru nije samo nova adresa, već prostor gdje Evropa postaje stvarna, opipljiva i prisutna u životima građana tog grada i čitavog primorja.

“Želimo da evropske vrijednosti, prilike i podrška ne budu nešto daleko, već dio svakodnevnog života lokalnih zajednica. Ovo je mjesto susreta, dijaloga i promjena – važna tačka već opipljive evropske budućnosti, upravo ovdje u Baru”, rekao je Satler.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da otvaranje Evropske kuće u Baru dolazi u trenutku kada Crna Gora pokazuje punu posvećenost evropskoj integraciji.

Ona je navela da je aktuelna Vlada, u kratkom vremenu, vratila evropsku agendu u središte političkog djelovanja.

“To prepoznaju i naši evropski partneri, koji sa više povjerenja i spremnosti ulažu u institucije, reforme i projekte širom zemlje. A to vide i građani Crne Gore, povjerenje u EU, jedno od najviših u regionu, pokazuje da smo kao društvo čvrsto opredijeljeni za evropski put”, kazala je Gorčević.

Kako je dodala, to je dokaz da evropski put nije samo spoljnopolitički cilj, već duboka unutrašnja potreba našeg društva.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević istakao je da je Evropska kuća u Baru potvrda povjerenja koje EU ukazuje tom gradu i lokalnoj upravi i da je u isto vrijeme, to i priznanje za posvećenost koju Bar pokazuje u usvajanju i implementaciji evropskih standarda i najboljih praksi.

Raičević je kazao da Opština Bar već godinama uspješno sarađuje sa EU kroz 12 evropskih projekata u različitim oblastima koje se odnose na održivi razvoj, socijalnu inkluziju, očuvanje bogate kulturne i prirodne baštine, zelene politike, urbanu mobilnost koji su implementirani ili su u toku, a iznose preko dva miliona eura.

Prema njegovim riječima, Evropska kuća je simbol solidarnosti, jednakosti i poštovanja različitosti.

“Siguran sam da će Evropska kuća biti prostor susreta, razmjene ideja, dijaloga i razvoja. Neka bude most između građana Bara i evropskih institucija, između lokalnog i globalnog, između današnjih izazova i sjutrašnjih rješenja.“ rekao je Raičević.

U saopštenju se navodi da je Evropska kuća u Baru, Smještena u zgradi Radio Bara, na Bulevaru 24. novembra, zamišljena kao otvoren prostor u kojem će se građanima približavati informacije o Evropskoj uniji, njenim politikama, programima i vrijednostima – kroz edukativne aktivnosti, javne debate, izložbe i kulturne sadržaje.

Dodaje se da je program otvaranja uključio i predstavljanje aktivnosti koje će se već od sjutra sprovoditi u Evropskoj kući.

“Otvaranje je okupilo visoke predstavnike vlasti na državnom i lokalnom nivou, članove diplomatskog kora, medije, predstavnike civilnog društva i brojne građane, što je dodatno potvrdilo važnost ovog događaja za jačanje institucionalnog dijaloga i evropske integracije Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u državi koja teži članstvu u Evropskoj uniji, prisustvo EU u lokalnim zajednicama ima poseban značaj.

“Evropska integracija nije isključivo proces koji se odvija na državnom nivou – ona počiva na aktivnom učešću građana u svim djelovima države”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Evropske kuće, poput ove u Baru, predstavljaju most između lokalnih sredina i evropskih institucija, omogućavajući građanima da se direktno informišu, uključe i doprinesu zajedničkoj evropskoj budućnosti.

Povodom otvaranja Evropske kuće, Delegacija Evropske unije organizovala je koncert na otvorenom za građane Bara i brojne posjetioce.

