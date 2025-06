ES: BS da napravi zaokret i raskine koaliciju sa Mandićem

Podgorica, (MINA) – Evropski savez (ES) pozvao je Bošnjačku stranku (BS) da na predstojećem kongresu prekine koaliciju sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem i partnerstvo sa, kako su naveli, politikom koju većina Bošnjaka doživljava kao ponižavajuću i opasnu.

U ES smatraju da je predstojeći kongres idealna prilika da BS pokaže političku odgovornost i dosljednost i da iskoristi priliku za zaokret.

“Da prekine partnerstvo sa Mandićem i politikom koju većina Bošnjaka doživljava ne samo kao stranu i neprihvatljivu, već i kao ponižavajuću, opasnu i suprotstavljenu svemu za što se njihov narod istorijski borio”, naveli su iz ES.

Oni su upitali “kako objasniti da neko ko se poziva na evropske vrijednosti sjedi rame uz rame sa čovjekom koji se ne odriče titule četničkog vojvode, niti ima potrebu da se ogradi od slavljenja Pavla Đurišića i Dragoljuba Mihailovića”.

Kako su naveli, posljednja izjava predsjednika Skupštine, u kojoj kaže da se „ne suprotstavlja izjavama Joanikija i Metodija o Đurišiću i Mihailoviću“, nije iznenađenje, već samo potvrda kontinuiteta.

“Kontinuiteta politike čije su poruke uvreda za antifašističku tradiciju Crne Gore, ali i za svako bošnjačko dijete koje uči istinu o genocidu i stradanju”, ocijenili su iz ES.

Oni smatraju da je predstojeći kongres idealna prilika da BS pokaže političku odgovornost i dosljednost.

“Da se distancira od politike koju se većina Bošnjaka – u najboljem slučaju – stidi. A u stvarnosti, sve više odbacuje kao pogrešnu i opasnu”, naveli su iz ES.

Prema njihovim riječima, nijedna funkcija ne vrijedi onoliko koliko vrijedi obraz naroda koji predstavljaju.

“Zato vjerujemo da BS zna šta treba da uradi – ako želi da bude vjerodostojna pred svojim biračima, a ne samo korisna vlastima”, poručili su iz ES.

Kako su dodali, ES ostaje dosljedan borbi za građansku, antifašističku i evropsku Crnu Goru.

“Na toj strani vrijedi ostati – danas više nego ikad”, zaključili su iz ES.

