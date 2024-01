Eraković: Ugrožena bezbjednost hrane i zdravlje građana

Podgorica, (MINA) – Bezbjednost hrane i zdravlje građana su ugroženi, a spremnost Crne Gore da bude dio zajedničkog tržišta Evropske unije (EU) više ne postoji, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković.

On je saopštio da Izvještaj Direktorata za zdravlje i bezbjednost hrane Evropske komisije (DG SANTE) o rezultatima revizijske kontrole rezidua i kontaminenata u hrani životinjskog porijekla treba da zabrine sve građane Crne Gore.

Eraković je objasnio da sektor za reviziju DG SANTE kontroliše rad institucija nadležnih za sprovođenje politka iz Pregovaračkog poglavlja 12, koje se odnosi na veterinarsku, fitosanitarnu i politiku bezbjednosti hrane, a koje su zajedničke politike EU.

“Izvještaj DG SANTE jasno ukazuje da je ugrožena bezbjednost hrane i zdravlje građana Crne Gore”, naveo je Eraković.

On je dodao da su, u tom segmentu, na naplatu došli nestručnost, neznanje i zapostavljanje procesa pregovora.

“Na osnovu prezentovanog u Izvjestaju, očigledno je da više ne postoji spremnost Crne Gore da bude dio zajedničkog tržišta EU”, ocijenio je Eraković.

On je kazao da su, u slučaju Crne Gore, nadležne institucije čiji rad kontroliše Direktorat Evropske komisije SANTE, Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za bezbjednost hrane.

Cilj revizije je, kako je dodao, da obezbjedi da sve države koje plasiraju svoje proizvode na EU zajedničko tržište primjenjuju iste mjere i standarde kojima se osigurava bezbjednost hrane, a time i zdravlje građana EU.

“U tu svrhu kontroliše se donošenje i implementacija više od pet hiljada propisa EU iz oblasti pregovaračkog poglavlja 12”, kazao je Eraković.

Prema njegovim riječima, ti propisi se mijenjaju i usklađuju prema najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti zdravlja.

Obaveza svih država koje žele da plasiraju hranu na EU tržište je, kako je kazao Eraković, da usklađuje i primjenjuje EU propise.

On je naglasio da su pregovori sa EU i primjena propisa i standarda iz oblasti pregovaračkog poglavlja 12 važni, jer obezbjeđuju da građani Crne Gore konzumiraju bezbjednu hranu i time čuvaju zdravlje.

Ti propisi su, kako je dodao, važni i za proizvođače hrane iz Crne Gore za plasiranje proizvoda na zajedničko tržište EU.

“Zato je Crna Gora od otvaranja pregovaračkog poglavlja 12, 2016. godine, intenzivno radila na usaglašavanju svojih sa EU propisima i implementaciji istih”, naveo je Eraković.

On je kazao da je, zahvaljujući tome, do 2020. godine, 19 objekata za proizvodnju hrane životinjskog porijekla dobilo šansu da proizvode plasira na EU tržište.

“Sve to je bilo pod kontrolom i revizijom Evropske komisije, koja je redovna i temeljna”, objasnio je Eraković.

Kako je dodao, do 2020. godine, Crna Gora je obaveze u tom poglavlju ispunjavala na nivou 100 odsto.

“Ako pogledamo izvještaj o ispunjenju obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12 od 2021. godine, za 2022. i prošlu godinu, vidjećemo da je ispunjene obaveza bilo na sve nižem nivou, da bi došlo do nivoa od 17 odsto u poslednjoj godini”, kazao je Eraković.

On smatra da to znači da država više ne postupa u skladu sa zahtijevanim standardima EU.

“Ako se nešto hitno ne promijeni, naši proizvođači ce izgubiti mogućnost da plasiraju svoje proizvode u EU, a najvažnije i najalarmantnije je da naši građani nemaju više sigurnost bezbjedne hrane u Crnoj Gori, a time ni sigurnost po svoje zdravlje”, poručio je Eraković.

On je kazao da su dva prioreta svakog dobromislećeg građanina Crne Gore, zdravlje i EU integracije, tim izvještajem dovedeni u pitanje.

“Da li je problem u namjeri ili neznanju, za sve nas je u ovom trenutku manje bitno”, rekao je Eraković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS