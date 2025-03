Podgorica, (MINA) – Evropska narodna partija (EPP) snažno podržava politiku proširenja Evropske unije (EU), kazao je lider Bošnjačke stranke (BS), Ervin Ibrahimović.

Predstavnici EPP borave u Crnoj Gori povodom organizovanja dvodnevne konferencije “EPP porodica u regionu Zapadnog Balkana“, sa BS u Podgorici.

Iz BS-a su rekli da je predsjednik EPP Manfred Veber posjetu Crnoj Gori, započeo posjetom BS i Ibrahimoviću.

Ibrahimović, ministri i poslanici BS, kako se navodi, razmijenili su mišljenja sa Veberom o trenutnim političkim dešavanjima, kako u Crnoj Gori, tako i na Zapadnom Balkanu, i razgovarali o daljoj saradnji između BS i EPP.

Sastanku su prisustvovali ministri rudarstva, nafte i gasa, regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Admir Šahmanović, Ernad Suljević i Damir Gutić.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković, poslanici u parlamentu, Edina Dešić, Amer Smailović i Jasmin Ćorović, kao i šef kabineta predsjednika BS, Izet Ćorović.

„Ova posjeta još jedan je dokaz privrženosti BS Uniji i njenim vrijednostima, i ispravnosti politike koju BS vodi 19 godina“, kaže se u saopštenju.

BS je, kako se dodaje, pridružena članica EPP od 2019. godine, i članstvom u EPP aktivno učestvuje u kreiranju politika.

„Takođe, BS je jedina politička grupacija iz Crne Gore, koja je članica EPP“, naveli su iz BS.

Oni su podsjetili da se u Podgorici se danas i sjutra održava dvodnevna konferencija “EPP porodica u regionu Zapadnog Balkana“, u suorganizaciji EPP i BS.

“EPP snažno podržava politiku proširenja pa je ova konferencija prilika da u okviru EPP porodice potvrdimo obostranu posvećenost proširenju i sagledamo mogućnosti dinamiziranja tog procesa u Crnoj Gori i ostalim državama regiona Zapadnog Balkana”, naveo je Ibrahimović na svom profilu na mreži X.

